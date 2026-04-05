Levné Redmi A7 Pro míří do Evropy. Zaujme velkým displejem a 6 000mAh baterií Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi globálně představilo levný smartphone Redmi A7 Pro s obřím 6,9" displejem a 6 000mAh baterií Telefon běží na nejnovějším HyperOS 3 a nabízí funkce Google Gemini či Circle to Search V Evropě by měl stát 129 eur, v Česku by se tak mohl pohybovat okolo 3 až 3,5 tisíc korun Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 5.4.2026 12:00 Žádné komentáře 0 Xiaomi pokračuje v rozšiřování své nejdostupnější modelové řady a globálně představilo Redmi A7 Pro. Novinka staví na základech úspěšného modelu Redmi A5, který se u nás prodává za necelé dva tisíce, ale přidává několik vylepšení včetně většího displeje a výrazně kapacitnější baterie. Zajímavostí je, že telefon už od vybalení běží na HyperOS 3, což z něj dělá jeden z prvních modelů s touto verzí nadstavby. Obří displej s 120Hz obnovovací frekvencí Baterie na více než dva dny HyperOS 3 a Google Gemini Fotoaparáty a další výbava Očekávaná cena a dostupnost Obří displej s 120Hz obnovovací frekvencí Redmi A7 Pro zaujme především svou 6,9″ obrazovkou, která patří mezi největší v této cenové kategorii. Jedná se o LCD panel s rozlišením 1600 × 720 pixelů a podporou 120Hz obnovovací frekvence, díky níž bude scrollování v aplikacích působit plynuleji. Maximální jas činí 800 nitů v režimu HBM, což by mělo zajistit slušnou čitelnost i venku na slunci. Za zmínku stojí také trojitá certifikace TÜV Rheinland zahrnující ochranu proti modrému světlu, eliminaci blikání a podporu cirkadiánního rytmu. Xiaomi navíc integrovala technologii Wet Touch 2.0, která umožňuje ovládání displeje i mokrými prsty. Baterie na více než dva dny Hlavním tahákem Redmi A7 Pro je bezesporu 6 000mAh baterie. Xiaomi uvádí, že telefon zvládne až 2,37 dne běžného používání, 49 hodin hovorů nebo 35 hodin přehrávání videa. Nabíjení probíhá výkonem 15 W, což rozhodně není žádný rychlík, ale u telefonu v této cenové hladině to překvapením není. Pod kapotou tiká osmijádrový procesor UNISOC T7250 vyrobený 12nm procesem. V benchmarku AnTuTu dosahuje skóre přibližně 397 000 bodů. K dispozici jsou konfigurace 4 + 64 GB a 4 + 128 GB s pamětí typu LPDDR4X a úložištěm UFS 2.2. Zkrátka a dobře, po stránce výkonu bude telefon slabší. Hodit se bude na surfování po webu, procházení sociálních sítí nebo hraní nenáročných her. Na složitější multitasking, sofistikovanější úpravy videa či hraní komplexních videoherních titulů na vysoké detaily stačit nebude. HyperOS 3 a Google Gemini Redmi A7 Pro je jedním z prvních telefonů s předinstalovaným Xiaomi HyperOS 3. Systém přináší vylepšené uživatelské rozhraní včetně funkce HyperIsland (inspirované dynamickým ostrůvkem iPhonů) a podpory propojení s dalšími zařízeními Xiaomi. Výrobce navíc udává 48 měsíců softwarové podpory zajišťující plynulý chod systému. Redmi A7 Pro překvapivě podporuje HyperIsland, i když se selfie kamerou vystupující z rámečku nevypadá tak dobře, jako kdyby měl telefon průstřel Překvapivě nechybí ani pokročilé AI funkce. Telefon podporuje asistenta Google Gemini, funkci Circle to Search pro vyhledávání objektů na obrazovce a AI Sky pro úpravu oblohy na fotografiích. Fotoaparáty a další výbava Na zadní straně najdeme 13Mpx hlavní fotoaparát se snímačem o velikosti 1/3,06″ a světelností f/2.2, který doplňuje pomocný senzor. Přední 8Mpx kamera obstará selfie a videohovory. Obě kamery nahrávají video maximálně v rozlišení 1080p při 30 fps. Z dalších specifikací lze zmínit boční čtečku otisků prstů, NFC (v některých regionech), 3,5mm jack, slot na microSD kartu a podporu duálních SIM. Telefon váží 208 gramů a jeho tloušťka činí 8,15 mm. K dispozici jsou čtyři barvy: Black, Mist Blue, Palm Green a Sunset Orange. Očekávaná cena a dostupnost Podle dřívějších úniků by mělo Redmi A7 Pro v Evropě stát 129 eur v základní 64GB verzi. Pokud by se telefon dostal i na český trh, jeho cena by se mohla pohybovat okolo 3 až 3,5 tisíc korun. K dispozici by měl být už brzy. Za tuto částku dostanete telefon s obřím displejem a extrémně velkou baterií, který se hodí pro nenáročné uživatele preferující výdrž před výkonem. Absence 5G konektivity, slabý procesor a pomalejší nabíjení jsou kompromisy, s nimiž je třeba v této cenové kategorii počítat. Zaujalo vás Redmi A7 Pro, nebo byste raději sáhli po konkurenci? Zdroj: Xiaomi O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi