Nejnovější MIUI 11 vydalo Xiaomi pro své Redmi 8A již v listopadu. Přesto, že jsme se dočkali zcela nového vzhledu a mnoha nových funkcí stále telefon běží na starším Androidu 9 Pie. Na tom by nebylo nic špatného a vlastně to dává i celkem smysl. U telefonu, který nový stojí asi 2 800 korun nemůžeme čekat, že se Xiaomi bude hrnout do aktualizace na nejnovější systém. Dnes se ovšem objevuje poměrně zajímavá informace o tom, že by mohlo Redmi 8A skutečně dostat nejnovější Android 10.

Telefon byl spatřen v populárním benchmarku Geekbench s Androidem 10, což naznačuje, že společnost pracuje na aktualizaci. Společnost se sice zatím nijak nevyjádřila, takže ani nevíme, zda a kdy by měla aktualizace dojít k uživatelům. V telefonu tiká čipset Qualcomm Snapdragon 439, který doplňují 2 či 3 GB RAM. Jednalo by se tak o jeden z prvních telefonů s tímto procesorem, kde by běžel Android 10.

Dostane Redmi 8A Android 10?

Zdroj: gsmarena.com