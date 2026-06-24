Xiaomi představilo Redmi 17C. Vrací levný vstupní model, ale proti 15C ubralo na baterii i foťáku Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi v Číně oficiálně představilo levný model Redmi 17C s 6,88" displejem a čipem MediaTek Helio G81-Ultra V přepočtu vyjde na zhruba 2 500 Kč za verzi 4+64 GB, případně zhruba 2 800 Kč (899 jüanů) za 4+128 GB Proti loňskému Redmi 15C novinka ubrala na kapacitě baterie, rychlosti nabíjení i rozlišení fotoaparátu Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 24.6.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Xiaomi rozšířilo nejlevnější třídu své nabídky o Redmi 17C. Telefon míří zatím jen na čínský trh a sází na velký displej, novější systém HyperOS 3 a hlavně nízkou cenu. Za pozornost ale stojí, že proti loňskému Redmi 15C v několika ohledech spíš ubral, než přidal. Co Redmi 17C nabízí? Redmi 17C dostalo 6,88″ LCD displej s rozlišením 1640 × 720 pixelů, obnovovací frekvencí 120 Hz a jasem až 600 nitů; výrobce u něj zmiňuje i trojnásobnou certifikaci TÜV Rheinland pro šetrnost k očím. O výkon se stará osmijádrový MediaTek Helio G81-Ultra taktovaný až na 2,0 GHz, doplněný 4 GB paměti RAM a 64, nebo 128 GB úložiště. Že i levnější telefony Redmi přeskočí číslici 16, jsme přitom psali už začátkem června. O energii se stará baterie s kapacitou 5160 mAh, kterou telefon dobíjí kabelem výkonem až 18 W – v balení ovšem údajně najdete jen 10W adaptér. Fotovýbavě vévodí jediný 13Mpx hlavní snímač, vpředu sedí 5Mpx kamerka. Nechybí boční čtečka otisků, 3,5mm jack na sluchátka ani možnost ovládání mokrýma rukama. Telefon zvládá jen sítě 4G a váží 206 gramů. Proč to proti 15C není krok vpřed? Když Redmi 17C postavíme vedle loňského Redmi 15C ve variantě pro sítě 4G, která sdílí stejný čip, novinka v řadě parametrů spíš couvla. Baterie klesla z 6000 na 5160 mAh, nabíjení se zpomalilo z 33 na pouhých 18 W a hlavní fotoaparát spadl z 50 na 13 Mpx; přední kamerka z 8 na 5 Mpx. Strop operační paměti se navíc z dřívějších 8 GB smrskl na 4 GB. Co zůstalo prakticky beze změny, je displej a procesor. Hlavní rozdíl tak nakonec neleží ve výbavě, ale v ceně a softwaru: novinka vrací do nabídky levnou základní konfiguraci 4+64 GB, kterou Xiaomi u 15C vynechalo, a přidává novější systém HyperOS 3. Redmi Buds 8 konečně míří do Česka! Levná ANC sluchátka koupíte za 1 290 korun Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Komu bude levné Redmi stačit? Smysl dává hlavně tomu, kdo chce co nejlevnější nový telefon s velkým displejem a aktuálním systémem a komu je konkrétní výbava vyloženě jedno. V praxi tedy půjde hlavně o děti nebo seniory, popřípadě uživatele, kteří shání sekundární mobil jen na ty nejméně náročné úkony (například telefonování). Jsme zvědaví, zda bude evropská verze Redmi 17C, pokud tedy nějaká taková vůbec bude, stejně zvláštně vybavená jako ta čínská. V takovém případě by ji šlo jen těžko doporučit namísto aktuálního Redmi 15C, které se aktuálně dá koupit za něco málo přes 2 tisíce korun. Vzali byste radši nové Redmi 17C, nebo loňské 15C ve slevě? Zdroje: Xiaomi, ITHome, Gizmochina O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Android Chytré telefony čínské telefony Redmi Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024