Do Česka brzy zamíří levné Redmi 17 4G. Víme, za kolik ho koupíte Hlavní stránka Zprávičky Levné Xiaomi Redmi 17 4G se 6,9" displejem a baterií 7 500 mAh brzy zamíří na český trh Podle dvou nezávislých zdrojů vyjde základní verze 4/128 GB na 4 799 Kč, dražší 4/256 GB na 5 799 Kč Oproti loňskému Redmi 15 si za základ připlatíte a spokojíte se s méně RAM Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 27.7.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Xiaomi rozšiřuje svoji nejlevnější řadu a Redmi 17 4G zamíří i do českých obchodů. Redakce Svět Androida na základě dvou nezávislých zdrojů zjistila, kolik bude novinka s obří baterií 7 500 mAh stát, a to hned ve dvou paměťových verzích. Ceny padly níž, než předpovídal dřívější únik, ale přesto jsou minimálně při srovnání s předchozí generací nepříjemně vysoké. Co Redmi 17 4G nabídne? Základ tvoří velký 6,9″ IPS LCD displej s rozlišením 2 340 × 1 080 pixelů a 120Hz obnovovací frekvencí, takže rolování v systému zůstane svižné. O výkon se stará osmijádrový MediaTek Helio G91 Ultra, který doplňují 4 GB operační paměti a 128GB úložiště s podporou paměťových karet. O snímky se postará 50Mpx hlavní fotoaparát se světelností f/1,8, jemuž ovšem chybí optická stabilizace (OIS); vedle něj sedí pomocná čočka a na čelní straně 8Mpx selfie kamera. Video telefon natáčí ve FullHD při 30 snímcích za sekundu. Zbytek výbavy odpovídá povedenému nižšímu středu: čtečka otisků prstů v tlačítku na boku, NFC pro placení mobilem, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, USB-C i odolnost proti vodě a prachu podle IP65. Software je naopak čerstvý — telefon běží na Androidu 16 s nadstavbou HyperOS 3.0. Barevně zatím víme jen o zeleném provedení. Hvězdou zůstává energie: do těla se vešel akumulátor 7 500 mAh s podporou 45W drátového nabíjení. Oproti loňsku jde o citelný skok, o tom ale za chvíli. Kolik bude Redmi 17 4G stát v Česku? A teď to hlavní. Jak se nám podařilo ověřit ze dvou nezávislých zdrojů, základní verze se 4 GB RAM a 128GB úložištěm se u nás postaví na 4 799 Kč. Za lépe vybavenou konfiguraci 4/256 GB si připravíte 5 799 Kč. Zajímavé je srovnání s dřívějším únikem pro evropský trh, který u základu počítal zhruba se šesti tisíci korunami. Česká cena tak vychází o poznání přívětivěji, než to vypadalo v půlce měsíce. Vyplatí se oproti loňskému Redmi 15? Největším problémem nového modelu je ale fakt, že zdraží. Předchůdce Redmi 15 se dal loni v září pořídit už od 3 999 Kč, a to rovnou v konfiguraci 6/128 GB — tedy s o polovinu větší operační pamětí, než jakou dostane základní sedmnáctka. Nová generace tak startuje o 800 Kč výš a přitom v nejlevnější verzi ubírá RAM ze 6 na 4 GB. Dorazí Xiaomi 18 Pro s displejem na zádech i k nám? Šance jsou vysoké. Vašek Švec Zprávičky Vašek Švec Zprávičky Papírově ale nejde jen o krok zpět. Baterie povyrostla ze 7 000 na 7 500 mAh, nabíjení zrychlilo z 33 na 45 W a software je o generaci novější. Priority si tak ve výsledku každý bude muset určit sám. Sáhli byste po Redmi 17 4G, nebo vám u základní verze vadí ubraná paměť? Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Android baterie cena Chytré telefony Redmi Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024