Dorazí Xiaomi 18 Pro s displejem na zádech i k nám? Šance jsou vysoké. Hlavní stránka Zprávičky Čím dál víc indícií ukazuje, že by se vlajkové Xiaomi s displejem na zádech mohlo objevit i u nás Naznačují to i data z certifikační databáze Na jaké novinky se můžeme těšit? Sdílejte: Vašek Švec Publikováno: 26.7.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Xiaomi loni zklamalo spoustu svých fanoušku, když si vlajkový model Xiaomi 17 Pro a následně i Xiaomi 17 Pro Max nechalo výhradně pro domácí trh. Letos se však zdá, že se přinejmenším jednoho „Pročka“ z řady Xiaomi 18 dočkáme a neměl by chybět ani displej na zádech. Podle nepotvrzených informací by mohlo jít o náplast za novou Ultru, nad jejíž budoucností visí otazník. Xiaomi 18 Pro také u nás? Dle neoficiálních informací ponese Xiaomi 18 Pro kódové označení Venice s modelovým označením M261DB pro čínskou a 26122PN61G pro globální variantu. Netřeba pak dodávat, že samotná existence globální varianty nám dává solidní šance, že se novinka podívá i do Evropy, potažmo k nám. Další uniklá data pak explicitně zmiňují dostupnost v Evropském hospodářském prostoru. Dřívější zprávy pak hovořily také o globální dostupnosti Xiaomi 18 Pro Max, tentokrát však o tomto modelu nemáme žádné další zprávy. Xiaomi 17 Pro Co se týče očekávané výbavy, tak vedle zmíněného návratu zadního displeje lze očekávat také přítomnost čipsetu Qualcomm Snapdragon 8 Gen 6 Pro. Dočkat bychom se měli také fotoaparátů s novými 200Mpx snímači SmartSense přičemž u primárního fotoaparátu by měl mít velikost 1/1,28″. Dle prvních zvěstí by pak také Xiaomi mělo do výbavy své novinky zakomponovat AI tlačítko. Další výbava by pak měla zahrnovat 7 000 mAh baterii 100W drátové nabíjení i podporu bezdrátového nabíjení. Mezigeneračního vylepšení by se měly dočkat také reproduktory a vibrační motorek. Má podle vás displej na zádech nějaké využití? Zdroj: Ximitime.com Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Vašek Švec Vaška prakticky od dětství zajímaly nové technologie, ať už se jednalo o telefony, počítače či třeba auta. V době, kdy většina jeho kapesného padla na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Qualcomm Qualcomm Snapdragon 8 Gen 6 Pro Xiaomi Xiaomi 18 Xiaomi 18 Pro Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024