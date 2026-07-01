Celá řada Xiaomi 18 dostane brutální foťáky. Únik popsal, co čekat od jednotlivých modelů Hlavní stránka Zprávičky Únik popisuje fotovýbavu celé řady Xiaomi 18 – všechny tři modely mají dostat dvojici 200Mpx snímačů Vrcholný Xiaomi 18 Pro Max prý vsadí na vylepšenou generaci technologie LOFIC 3.0 Spekulace mluvily o zrušení modelu Xiaomi 18 Ultra, jeden z leakerů ale tvrdí, že projekt ještě žije Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 1.7.2026 12:00 Žádné komentáře 0 Informace kolem řady Xiaomi 18 se začínají vrstvit a tentokrát míří přímo na to, co značka dlouhodobě prodává velmi dobře – fotoaparáty. Podle nových úniků chystá Xiaomi pro celou řadu velký skok právě s ohledem na kamery a u nejdražšího modelu sáhne po nejnovější generaci technologie LOFIC. Řada Xiaomi 18 dostane brutální fotoaparáty Leaker, který na síti X vystupuje jako Kartikey Singh, tvrdí, že velký fotografický balík dostane celá řada, ne jen její vrchol. Jednotlivé modely se mají lišit hlavně v technologii hlavního snímače. Takhle má podle úniku vypadat rozdělení fotoaparátů napříč řadou. Xiaomi 18: 200Mpx hlavní snímač, 200Mpx periskop a 50Mpx ultraširokoúhlý objektiv Xiaomi 18 Pro: 200Mpx hlavní snímač s technologií LOFIC, 200Mpx periskop a 50Mpx ultraširokoúhlý objektiv Xiaomi 18 Pro Max: 200Mpx hlavní snímač s vylepšeným LOFIC 3.0, 200Mpx periskop a 50Mpx ultraširokoúhlý objektiv Společným jmenovatelem je tedy dvojice 200Mpx snímačů – hlavního a periskopického – kterou si značka schovává pro všechny tři telefony. Rozdíl mezi modely Pro a Pro Max prý nedělá rozlišení, ale právě generace technologie LOFIC. Co je vlastně LOFIC a proč na něm Xiaomi staví? S touhle technologií jsme se podrobně potkali už u letošního Xiaomi 17 Ultra, který jsme zevrubně otestovali. Ve zkratce jde o hardwarové řešení, které rozšiřuje dynamický rozsah snímků. Snímač má vedle fotodiody i kondenzátor, do něhož může při velmi jasném protisvětle odtéct přebytečný náboj. V praxi to znamená, že se fotoaparát nemusí rozhodovat mezi detaily ve světlech, nebo ve stínech – dokáže zachytit obojí najednou. Xiaomi 17 Ultra recenze: Když se mobilní zoom stane vaší novou obsesí Adam Kurfürst Recenze, Recenze telefonů Adam Kurfürst Recenze, Recenze telefonů Zatímco Xiaomi 18 Pro má dostat LOFIC v základní podobě, vrcholný Pro Max prý nasadí novou generaci LOFIC 3.0, kterou leaker popisuje jako výrazně vylepšenou. Co přesně novou verzi posouvá dál, zatím jasné není. Xiaomi 18 Pro Max se nevyhne zdražení Vedle fotoaparátu má Pro Max nabídnout i zbytek vlajkové výbavy. Očekává se 2nm Snapdragon, větší baterie se 100W nabíjením, k tomu bezdrátové nabíjení i plná odolnost proti vodě. Proti levnějšímu modelu Pro má mít navíc tenčí rámečky a ostřejší displej. Za to si ale značka nechá zaplatit. Ceny celé řady mají podle leakera stoupnout zhruba o 10 procent a Pro Max se tak údajně vyšplhá na úroveň letošního Xiaomi 17 Ultra. Platit to ale prozatím má hlavně pro Čínu; jak na tom budou evropské ceny, zatím nikdo neví. Xiaomi 18 Ultra přece jen bude? Druhá část úniků se točí kolem nejvyššího modelu, který v dosavadních plánech dlouho chyběl. Kvůli tomu se o Xiaomi 18 Ultra spekulovalo, že ho výrobce úplně škrtl. Podle čínského informátora Digital Chat Station, který se ozval na síti Weibo, ale projekt ještě není mrtvý – vývoj se prý jen na nějakou dobu pozastavil. Dál má pokračovat i práce na 200Mpx snímači 1″ formátu, který se s modelem Ultra spojuje. Sluší se ale dodat, že zatím jde o slovo jediného leakera, a u tak dlouho odkládaného telefonu může být do finálního rozhodnutí ještě daleko. Lákalo by vás Xiaomi 18 Pro Max s dvojicí 200Mpx fotoaparátů? Zdroje: Notebookcheck, Kartikey Singh/X, Digital Chat Station/Weibo O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář 200 MPx fotoaparát Leica únik Xiaomi Xiaomi 17 Ultra Xiaomi 18 Xiaomi 18 Ultra Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024