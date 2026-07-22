Do Evropy míří levné Redmi 17 4G. Ohromí gigantickou baterií Hlavní stránka Zprávičky Levné Redmi 17 4G se objevilo v evropské databázi EPREL ještě před oficiálním představením Registr uvádí baterii 7500 mAh, nabíjení 45 W a krytí IP64 Podle úniku má základní verze v Evropě stát v přepočtu zhruba 6 tisíc korun Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 22.7.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Úniků kolem levné řady Redmi přibývá a tentokrát nejde jen o spekulaci z diskusních fór. Redmi 17 4G už má vlastní záznam v evropském registru EPREL, kam výrobci povinně hlásí údaje pro energetické štítky. O tom, že Xiaomi u dostupných modelů přeskočí číslici 16, jsme psali už na začátku června – teď k tomu přibyla konkrétní čísla. Redmi 17 4G dostane 7 500mAh baterii Databáze EPREL slouží k energetickým štítkům a výrobci do ní zapisují údaje pod vlastní odpovědností. U chystaného telefonu se v ní objevila baterie o kapacitě 7500 mAh spolu s podporou 45W nabíjení. Na model, který má mířit pod šest tisíc korun, jde o nezvykle štědrou dvojici čísel. Záznam rovnou uvádí i výdrž: 73 hodin a 54 minut ve standardizovaném testu. Běžné používání vypadá jinak než laboratorní scénář, takže tuhle hodnotu berte spíš jako srovnávací měřítko mezi telefony než jako příslib tří dnů bez nabíječky. Stejný zápis počítá s tím, že si článek po 1000 nabíjecích cyklech udrží přes 80 procent kapacity. Z evropských štítků vyplývá také odolnost. Novinka dostala krytí IP64, v testu volným pádem třídu B a v energetické účinnosti rovněž béčko. Horší známku si odnesla v opravitelnosti, kde je hodnocena stupněm C. Unikly rendery i specifikace Zbytek výbavy zatím stojí na úniku, který zveřejnil server Ytechb i s vykreslenými obrázky. Vpředu se podle nich rozprostře 6,9palcový displej se 120Hz obnovovací frekvencí, jenže s rozlišením pouhých 1600 × 720 bodů – na takhle velkou plochu je to citelný ústupek. O chod se má starat čipset MediaTek Helio G91 Ultra doplněný 4 nebo 6 GB operační paměti a 128, případně 256 GB úložiště. Systémem bude HyperOS 3.0 postavené na Androidu 16. Vzadu se očekává dvojice fotoaparátů v čele s 50Mpx snímačem, vpředu 8Mpx selfie kamerka. Chybět nemá NFC ani čtečka otisků v bočním tlačítku. Jedna nesrovnalost ale stojí za pozornost. Registrační dokumenty z června zmiňovaly i varianty s 8 GB paměti a 512GB úložištěm, kdežto čerstvě uniklý seznam o nich mlčí. Který z nich nakonec platí, ukáže teprve oficiální představení. Rozměry mají činit 170,12 × 78,42 × 8,8 mm při hmotnosti 232 gramů – tak objemný akumulátor se do subtilního těla zkrátka nevejde. Na výběr má být několik barev včetně tmavě modré a zelené a kolem ostrůvku fotoaparátů má podle renderů svítit RGB podsvícení. Kolik si za něj Xiaomi řekne? Podle téhož úniku se základní konfigurace 4/128 GB má v Evropě prodávat za zhruba 6 tisíc korun (250 eur), lépe vybavená verze 6/256 GB pak kolem 6 800 Kč (280 eur). Ceny pro český trh ani datum uvedení výrobce zatím neoznámil. Samotný zápis v EPREL je nicméně silný signál, že se telefon na starý kontinent chystá – do téhle databáze se hlásí zařízení určená pro unijní trh. Dostupná řada Redmi se do českých obchodů dostává pravidelně, takže by novinka měla mít cestu k tuzemským pultům otevřenou. Vyměnili byste ostřejší displej za baterii se 7500 mAh? Zdroje: Ytechb (1, 2), Gizmochina Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář baterie Redmi Redmi 17 specifikace únik informací Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025