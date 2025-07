Redmi 15 4G dostane obří baterii i displej. Unikly rendery, specifikace i cena

Po nedávném úniku informací ohledně smartphonu Redmi 15 5G se na internet dostávají podrobnosti i o levnější variantě Redmi 15 4G. Server XpertPick zveřejnil skoro kompletní specifikace a předpokládanou cenu tohoto připravovaného smartphonu, který by měl zaujmout především masivní baterií a velkým displejem. Zařízení se již mělo objevit v nabídce italského e-shopu Epto, což naznačuje, že oficiální evropské představení je za rohem.

Obrovský displej a výkonná baterie

Redmi 15 4G by mělo nabídnout opravdu velký 6,9palcový IPS LCD displej s rozlišením 2340 × 1080 pixelů. Pod kapotou najdeme blíže nespecifikovaný osmijádrový procesor s taktem 2 GHz, který doplní 8 GB operační paměti a 256 GB úložiště rozšiřitelného pomocí microSD karty.

Největším lákadlem nového modelu bude bezesporu 7 000mAh baterie, která by měla zajistit nadprůměrnou výdrž. Nechybí ani podpora 33W nabíjení, které sice nepatří k nejrychlejším na trhu, ale v dané cenové kategorii půjde o přijatelnou hodnotu. Telefon také nabídne boční čtečku otisků prstů a krytí IP64 pro základní odolnost proti prachu a stříkající vodě.

Fotoaparát s vysokým rozlišením

V oblasti fotografování by Redmi 15 4G mělo zaujmout především 108Mpx hlavním snímačem, který představuje výrazný upgrade oproti předchozí generaci. O specifikacích doprovodných objektivů však zatím nemáme informace. Selfie kamera by měla disponovat 13Mpx rozlišením, což je v této cenové kategorii standardem.

Co se týče rozměrů, telefon by měl mít na výšku 171 mm, na šířku 82 mm a tloušťku 8,6 mm. S hmotností 224 gramů nepatří mezi nejlehčí, ale vzhledem k velikosti baterie a displeje je to pochopitelné. Z konektivity nechybí Wi-Fi, Bluetooth 5.2 a NFC pro bezkontaktní platby.

Dostupnost a cena v Evropě

Podle úniku informací by Redmi 15 4G mělo být v Evropě dostupné za 184,90 eur, což v přepočtu odpovídá přibližně 4 500 Kč. Za tuto cenu zákazníci dostanou jedinou paměťovou variantu 8 GB RAM + 256 GB úložiště, přičemž na výběr budou tři barevná provedení – Midnight Black, Sandy Purple a Titan Gray.

Smartphone poběží na systému HyperOS založeném na Androidu, přičemž vzhledem k načasování uvedení se pravděpodobně bude jednat o HyperOS 2.0 v kombinaci s Androidem 15. Oficiální představení by mělo proběhnout v nejbližších týdnech, kdy se dozvíme i podrobnější informace o dostupnosti na českém trhu.

Jak se vám specifikace nového Redmi 15 4G líbí?

