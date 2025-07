Populární řadu Redmi Note 14 rozšíří další model. Vyjde v zářivě červené barvě 

Xiaomi se chystá rozšířit populární řadu telefonů střední třídy Redmi Note 14 o další přírůstek. Nový model s označením Redmi Note 14 SE 5G se oficiálně představí už 28. července na indickém trhu, kde na něj již nyní láká tamní on-line tržiště Flipkart. Novinka nabídne solidní výbavu střední třídy, nicméně do Česka se spíše nepodívá.

Specifikace podobné základnímu modelu

Zajímavostí je, že Redmi Note 14 SE 5G disponuje téměř identickými parametry jako standardní Redmi Note 14 5G, které pořídíte i na našem trhu. Pod kapotou najdeme čipset MediaTek Dimensity 7025 Ultra, který by měl zajistit dostatečný výkon pro běžné používání i méně náročné hry. Telefon nabídne baterii s kapacitou 5 110 mAh, jež by měla zajistit celodenní výdrž i při aktivnějším používání.

I kdyby ve finále šlo o totožný telefon (uznávám, že by to bylo neuvěřitelně matoucí), červená varianta předvedená ve zveřejněných upoutávkách vypadá naprosto fantasticky a mohl by o ni být zájem ze strany spotřebitelů.

Kvalitní displej a zvukový systém

Na přední straně telefonu najdeme displej se 120Hz obnovovací frekvencí a impozantním maximálním jasem dosahujícím hodnoty až 2 100 nitů. To by mělo zajistit skvělou čitelnost i na přímém slunečním světle. Obrazovka je chráněna odolným sklem Corning Gorilla Glass 5 a ukrývá také integrovanou čtečku otisků prstů pro pohodlné odemykání.

Co se zvuku týče, Redmi Note 14 SE se může pochlubit duálními stereo reproduktory, které podle výrobce nabídnou až o 300 % vyšší hlasitost oproti předchozím generacím. Nechybí ani podpora technologie Dolby Atmos pro ještě lepší zvukový zážitek při sledování filmů či hraní her.

Fotoaparát s optickou stabilizací

V oblasti fotografování se můžeme těšit na hlavní 50Mpx snímač Sony Lytia LYT-600, který by měl zajistit kvalitní snímky za dobrých světelných podmínek. Potěší přítomnost optické stabilizace obrazu (OIS), jež pomůže s eliminací rozmazání při fotografování v pohybu nebo za zhoršeného osvětlení. Výrobce slibuje také vylepšený výkon za šera.

O konfiguraci dalších fotoaparátů zatím nemáme přesné informace, ale pravděpodobně půjde o podobnou sestavu jako u standardního modelu Redmi Note 14 5G. Ten je vybaven i 8Mpx ultra širokoúhlou kamerou a 2Mpx makro snímačem.

Cena a dostupnost

Jak to bude u nového modelu s cenou, Xiaomi zatím neprozradilo. Zmíněné Redmi Note 14 5G se v Česku u větších prodejců prodává s cenou kolem 6 tisíc korun. V případě Redmi Note 14 SE 5G je spíše nepravděpodobné, že by k nám někdy oficiální cestou dorazilo.

Měl by podle vás Redmi Note 14 SE dorazit i do Česka?

Zdroje: Flipkart, GSMArena