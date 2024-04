V Česku je aktivní Xiaomi komunita, která nyní bude slavit roční výročí existence

Nyní spouští pilotní provoz služby nazvané Xiaomi půjčovna

Zapůjčení zařízení je zdarma, musíte být ale aktivní na fóru

O produktech Xiaomi píšeme poměrně často, ostatně si to také zaslouží. Ale recenze je jedna věc a osobní zkušenost věc druhá. Recenzent nemusel vyhodnotit všechny aspekty stejně jako vy a můžete mít také úplně jiné požadavky, než běžný uživatel.

Proto uživatel JozefCZ z Xiaomi komunity spouští zajímavou službu nazvanou Xiaomi půjčovna. Jedná se o pilotní provoz, kdy se bude vyhodnocovat, jestli je o službu zájem, jestli je celý projekt životaschopný a v neposlední řadě se asi budou dolaďovat pravidla.

Jak půjčovna funguje

Abyste si mohli půjčit výrobek z Xiaomi půjčovny, musíte být aktivním členem fóra. Produkty jsou rozdělené do 4 kategorií a čím delší a kvalitnější historii na fóru budete mít, tím dražší výrobek si budete moct zapůjčit.

Seznam výrobků k zapůjčení dle kategorií

Půjčování nebude úplně automatické a bude se zohledňovat nejen doba a počet příspěvků, ale také jejich smysluplnost. Jak píše JozefCZ, „Určitě to nebude fungovat tak, že se někdo v pondělí zaregistruje a já mu v úterý pošlu Xiaomi 14 Ultra… “ a „Abyste si mohli vypůjčit produkt první kategorie, je nutné mít na fóru alespoň jednu vlastní diskuzi a pět smysluplných komentářů (nestačí pětkrát napsat super nebo se pětkrát zapojit do soutěží)“.

Xiaomi komunita se takto evidentně snaží podpořit uživatele, aby se aktivněji zapojili do chodu fóra, což je určitě dobře. Nelze si také půjčit hned napoprvé produkt z nejvyšší kategorie, nejprve se musíte osvědčit postupně od té nejnižší.

Co za to?

Zapůjčení je zdarma na dobu jednoho týdne. Výrobek je třeba vrátit nepoškozený, přičemž běžné opotřebení se bude tolerovat, ale větší poškození, jako je například rozbitý displej nebo úplně zničení či ztracení bude třeba na vlastní náklady nahradit. Zařízení na zapůjčení se bude posílat Českou poštou nebo PPL, v pravidlech není zmínka o tom, kdo ponese náklady. Dotázali jsme se provozovatele a hned, jak informaci upřesní, článek aktualizujeme. Ostatně vzhledem k tomu, že se jedná o testovací provoz se dá očekávat, že se budou pravidla přizpůsobovat zkušenostem z provozu.

Jako nepovinnou, ale ceněnou protislužbu prosí komunita o recenzi zapůjčeného zařízení. Přitom zdůrazňují, že nestojí jen o nekonečnou chválu, ale o reálné zkušenosti.

Možná si říkáte, proč řešit zapůjčení přes fórum, když si můžete danou věc koupit na jakémkoliv e-shopu a do 14 dnů ji vrátit? To je samozřejmě pravda, je tu ale několik „ale“. Za prvé při koupi v e-shopu musíte produkt zaplatit, což znamená, že v něm máte blokované peníze. Za druhé vnímáme jako ne úplně etické k vracení do 14 dní přistupovat jako k půjčovně. Přece jen prodejci tím vznikají náklady a není fér si něco „koupit“ s vědomím, že to budu vracet. Za třetí došlo ke zpřísnění podmínek a prodejci si mohou naúčtovat náklady na uvedení zboží do původního stavu. V Xiaomi půjčovně je vše transparentní a fér.

Využili byste zapůjčení zařízení na týden zdarma?

Zdroj: Xiaomi komunita