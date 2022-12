Co jsou funkce ProFocus a ProCut v Xiaomi telefonech?

V říjnu představila společnost Xiaomi řadu 12T, která láká na skvělý výkon, zajímavý design, slušný displej, ale i fotoaparát s vysokým rozlišením. Telefon jako takový jsme probírali už v recenzi, avšak stále častěji se setkáváme s dotazy, jak je to vlastně s tím 200Mpx fotoaparátem, a zda má nějaké zásadní výhody.

200Mpx fotoaparát má své výhody

Xiaomi 12T Pro je spolu s Motorolou Edge 30 Ultra jedním z prvních mobilů, které se mohou pochlubit 200Mpx hlavním fotoaparátem. Nutno však podotknout, že právě Xiaomi si s ním vyhrálo mnohem více a je až s neuvěřitelné, jaký je mezi oběma telefony rozdíl a to i přesto, že používají identický snímač od Samsungu.

Nejprve si pojďme říct, co snímač, který dokáže produkovat 200Mpx fotografie nabízí. Jak jistě mnoho z vás ví, rozlišení není u fotoaparátů obecně tím nejdůležitějším faktorem, ba naopak. Megapixely určují pouze rozlišení, nikoliv výslednou kvalitu, přestože vám společnosti ve většině marketingových a jiných propagačních materiálů budou tvrdit opak. Jako důkaz můžeme z hlavy vytáhnout pár telefonů, jako Pixel 6 a iPhone 13 (Pro), které mají hlavní senzor s rozlišením okolo 12 Mpx, přesto hravě strčí do kapsy jakoukoliv střední třídu s 64, či 108Mpx fotoaparátem.

Co je Xiaomi ProCut?

K čemu je tedy 200Mpx snímač konkrétně u Xiaomi 12T Pro dobrý? Tak třeba v situaci, kdy budete chtít tisknout velké fotografie. To ale většina z nás nedělá. Čínská firma tedy lákala na něco trochu jiného a to sice funkci ProCut, což je nástroj, který analyzuje 200Mpx fotografie a dokáže z nich vytáhnout zajímavé ořezy. Dělá to sám a nabídne vám jich hned několik. Právě díky rozlišení fotografie pak tolik nevadí, že je scéna přiblížená a oříznutá.

Samozřejmě ale nelze počítat s tím, že dostanete bezchybnou fotku. Tu a tam se setkáte s nedostatkem detailů, šumem a rozmazáním, což je dáno i tím, že je fotka vyfocena právě v plném rozlišení. Tím totiž ztrácíte výhod slučování pixelů do jednoho, což využívají všechny mobily, které mají fotoaparát s vyšším rozlišením. Jinak jde ale o fajn funkci, kterou můžete využít ve hromadě situací, ačkoliv její spolehlivost není stoprocentní.

Co je Xiaomi ProFocus?

Funkci Xiaomi ProFocus můžeme znát již z Xiaomi 12 Pro 5G. Jak už název napovídá, tato funkce se snaží o udržení zaostření objektu, na který klepnete. Je možné jej používat jak pro fotografie, tak i pro videa. Využívá k tomu stejně jako v případě funkce ProCut umělou inteligenci a dokáže sledovat pohyb, ale třeba i oči dané osoby. Jestliže tedy potřebujete zachytit nějaký objekt v pohybu, bude nejlepší k tomu využít této funkce, samozřejmě za předpokladu, že máte telefon, který ji podporuje.

This is Xiaomi ProFocus | Xiaomi 12T Series

To, zda 200Mpx fotoaparát v mobilu dává smysl, či nikoliv necháme na vás. Každopádně je sympatické, že když už se Xiaomi rozhodlo k jeho nasazení, snaží se vymáčknout jeho potenciál na maximum a to ať už se bavíme o jeho vyladění, které je podle našeho názoru velmi slušné, nebo exkluzivních funkcích, jako je právě třeba ProCut. Je téměř jisté, že v následujících měsících uvidíme další mobily s takto obřím rozlišením fotoaparátu a jsme zvědaví, jaké další funkce nám výrobci nabídnou.

Využili byste některou z výše popsaných funkcí?

