Pokud často hledáte zajímavosti na čínských e-shopech, možná vás zaujme několik produktů od Xiaomi, které se u nás sice oficiálně neprodávají, ale díky Aliexpressu je lze do Česka objednat. Tentokrát se mrkneme na elektrický šroubovák, ústní sprchu nebo třeba speciální edici sluchátek.

Xiaomi Mijia Electrical Precision Screwdriver Kit

Xiaomi Mijia Electrical Precision Screwdriver Kit je elektrický šroubovák s hromadou různých nástavců. Samotné zařízení dobijete skrz USB-C a vše je zabaleno do pěkného pouzdra.

Xiaomi Mijia Electric Screwdriver [Hekka]

Xiaomi Mijia F300 Portable Oral Irrigator

Xiaomi Mijia F300 Portable Oral Irrigator je ústní sprcha s nádržkou o objemu 240 ml, můžete si vybrat ze čtyř režimů čištění, na jedno nabití má vydržet až 115 dní, tedy takřka čtyři měsíce.

Xiaomi Oral Irrigator Mijia F300

Redmi Buds 4 Harry Potter Edition

Redmi Buds 4 jsou s námi na trhu poměrně dlouhou dobu, avšak není to tak dávno, co firma uvedla speciální edici Harry Potter edici. Ta byla exkluzivní pro asijské země, avšak z Aliexpressu je můžete objednat klidně do Česka. Jen je potřeba počítat s faktem, že si oproti standardní verzi připlatíte téměř tisícovku.

HARRY POTTER SPECIAL EDITION – Redmi Note 12 Turbo x Redmi Buds 4 Special Unboxing | Gadget Sidekick

Xiaomi Mijia H501 Hair Dryer

Xiaomi Mijia H501 Hair Dryer je výkonný fén, který vám dá na výběr z osmi režimů foukání, dvou režimů rychlosti větru a tak si každý může vybrat, co je mu nejpříjemnější. Xiaomi navíc tvrdí, že je ve srovnání s ostatními fény podobné ceny až 5x rychlejší.

Xiaomi High Speed ​​Hair Dryer Mijia H501

