Xiaomi v pondělí představí powerbanku s bezdrátovým nabíjením

Společnost Redmi včera oznámila nové telefony Note 9 Pro a Note 9 Pro Max a nyní se její mateřská společnost – Xiaomi chystá k uvedení dalšího produktu. Dle všeho v pondělí, 16. března představí novou powerbanku s bezdrátovým nabíjením.

Společnost přesně neodhalila, co představí, ale soudě dle krátkého video spotu, který zveřejnila na Twitteru se jedná právě o tuto nabíječku. “One less wire to deal with. Mi fans, it’s time to #CutTheCord”. Stojí v novém sloganu, který mluví za vše.

One less wire to deal with.

Mi fans, it's time to #CutTheCord. All the power you need without any hassle.

Guess what this is. pic.twitter.com/bpDR6t21AU

— Mi India #108MP IS COMING! (@XiaomiIndia) March 13, 2020