Xiaomi předvedlo nevšedně vypadající Bluetooth reproduktor. Má 4GB úložiště a nestojí mnoho

Xiaomi Portable Bluetooth Speaker přichází s cenou 299 jüanů (asi 900 Kč)
Reproduktor obsahuje 4GB interní paměť pro ukládání hudby offline
Výbava zahrnuje trojici měničů a 10hodinovou výdrž baterie

Adam Kurfürst
Publikováno: 27.9.2025 08:00

Spolu s vlajkovými loděmi Xiaomi 17 včera čínský výrobce představil také kompaktní Xiaomi Portable Bluetooth Speaker. Reproduktor zaujme především 4GB integrovaným úložištěm, do kterého si můžete uložit hudbu pro poslech bez připojení k telefonu. V Číně se prodává za 299 jüanů, což v přepočtu vychází na zhruba 900 Kč.

Hliníková konstrukce s kompaktními rozměry

Xiaomi vsadilo na jednolitou hliníkovou konstrukci zpracovanou technologií pískování a eloxování. S rozměry 154 × 56 × 25,4 mm a hmotností 249 gramů se reproduktor pohodlně vejde do batohu nebo tašky. Design doplňují zaoblené hrany, protiskluzové nožky na spodní straně a fyzická tlačítka pro ovládání umístěná na boku. K dispozici bude v šesti barevných variantách: černé (Obsidian Black), růžové (Sunset Pink), zelené (Gem Green), fialové (Dawn Purple), titanové (Titanium) a modré (Mountain Blue).

Trojice měničů pro kvalitní zvuk

Zvukovou výbavu tvoří dva 40mm reproduktory pro plný frekvenční rozsah a jeden centrálně umístěný pasivní zářič. Hliníkové membrány podle výrobce zvládnou frekvence až do 20 kHz. Software Nightingale Algorithm nabízí tři přednastavené režimy: Balanced, Indoor a Outdoor.

Vlastnosti Xiaomi Portable Bluetooth Speaker (strojově přeloženo)

Prostřednictvím aplikace Mi Home si můžete nastavit vlastní ekvalizér s úpravou výšek, středů a basů. Funkce Xiaomi Audio ID pak umožňuje vytvořit personalizovaný zvukový profil podle vašich preferencí.

Interní úložiště pro 750 skladeb

Nejzajímavější funkcí je 4GB vestavěná paměť, do které se podle informací výrobce vejde až 750 hudebních skladeb. Xiaomi ale v tomto případě nejspíš počítalo s MP3, protože skladba ve WAW nebo FLAC by se do 5 MB určitě nevešla. I tak ale lze interní úložiště považovat za zajímavý benefit. Například ke sportu nebo s sebou na zahradní piknik si díky němu nebudete muset brát telefon, jen abyste z něj pouštěli písničky.

Moderní konektivita a výdrž

Reproduktor podporuje Bluetooth 5.4, NFC pro rychlé párování a nabíjení přes USB Type-C. Zajímavostí je podpora Xiaomi HyperOS pro bezdrátové streamování a možnost spárovat dva kusy pro stereo zvuk nebo až 10 reproduktorů pro synchronizované přehrávání. Baterie s kapacitou 1980 mAh údajně vydrží až 10 hodin přehrávání. Reproduktor disponuje certifikací IP66, takže odolá prachu i stříkající vodě. Vestavěný mikrofon umožňuje hands-free volání.

Dostupnost zatím pouze v Číně

Xiaomi Portable Bluetooth Speaker je momentálně k dispozici pouze na čínském trhu za cenu 299 jüanů (zhruba 1 000 Kč bez daně). Vzhledem k tomu, že reproduktor neobsahuje hlasového asistenta ani další smart funkce, které by vyžadovaly lokalizaci, není vyloučeno uvedení na globální trhy. O případné dostupnosti v Česku však zatím nemáme žádné informace.

Zaujal vás nový reproduktor od Xiaomi s interním úložištěm?

Zdroje: Gizmochina, ITHome

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi