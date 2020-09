Xiaomi POCO X3 v uniklém videu ukazuje specifikace. Známe už i ceny

Už nějakou dobu se mluví o tom, že Xiaomi chystá do střední třídy mobilů silného konkurenta pro OnePlus Nord nebo poslední Google Pixel 4a. A že se bude s největší pravděpodobností jmenovat POCO X3. Minimálně název a vzhled jsou už v tuto chvíli jasně potvrzeny, neboť se objevilo video zachycující rozbalování zbrusu nového Xiaomi POCO X3 z originálních obalů. Záznam byl publikován na YouTube a v tento moment už je pryč, ale zůstaly po něm jednotlivé snímky.

Tentokrát prý nemá POCO telefon nést jen odlišnou značku a přitom představovat dřívější Xiaomi přístroj. Mělo by tedy jít o originální telefon. Nejvíce to demonstruje zadní panel s fotoparáty, kde jsou čtyři čočky a LED světlo uspořádány do tvaru X. Video k Xiaomi POCO X3 obsahovalo také záběr na informace z fólie. Díky tomu máme potvrzeno, že tento konkrétní mobil bude mít procesor Snapdragon 732G, 6 GB RAM a 64 GB úložiště, 5100mAh baterii, 6,67″ displej a hlavní foťák se 64 megapixely. Kromě toho se mluví přední 20mpx kameře a 120Hz frekvenci. Současně s videem unikly také ceny, které zase ukazují na dvě různé verze. Slabší vyjde v přepočtu na 5 tisíc korun, vybavenější na 6 tisíc.

Líbí se vám ten zadní panel s fotoaparáty?

Zdroj: GSMArena