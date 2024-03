Xiaomi se rádo pouští do nových věcí a netají se tím

Není to tak dlouho, co vydalo první tablet pod značkou Redmi

Nyní se stejného osudu asi dočká i další dceřiná značka POCO

Je dobře známo, že společnost Xiaomi ráda experimentuje a prakticky neustále se pouští do nových věcí. To stejné de facto platí i o jejích dceřiných značkách Redmi a POCO, byť ty ještě zatím nevydávají kuchyňské spotřebiče nebo elektrické zubní kartáčky. Právě ona druhá zmíněná má ale po delší době zažít úplnou premiéru – nejspíš totiž chystá svůj první tablet.

Není to tak dlouho, co svůj první tablet vydalo Redmi. Stalo se tak v roce 2022, tedy v době, kdy už na trhu byly dobře uchycené klasické Xiaomi Pady, a šlo o vcelku úspěšný debut. Redmi Pad s čipsetem MediaTek Helio G99 a povedeným designem, který cílil na méně náročné uživatele, se dokonce dostal i do Česka.

POCO je známo pro vydávání zařízení s velice slušným výkonem, takže je možné, že jeho tablet, jenž se pod identifikačním kódem 2405CPCFBG objevil v certifikační databázi EEC, bude v určitém slova smyslu cílen na hráče. Dle mého přesvědčení ale nepůjde přímo o herní tablet a hodit by se mohl i běžným uživatelům.

Z mé strany se ale jedná o pouhou spekulaci. O POCO tabletu v současné době nevíme vůbec žádné informace týkající se výbavy (EEC neprozrazuje konkrétní parametry) a současně ani nevíme, kolik by zařízení mohlo zhruba stát nebo kdy dorazí na trh. Tyhle detaily se nejspíš provaří až v nějakém dalším úniku.

Ocenili byste na trhu další tablet?

Zdroje: TheTechOutlook, Gizmochina