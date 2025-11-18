POCO ukázalo design modelů F8 Pro a Ultra. Bestie s šíleným výkonem dorazí příští týden Hlavní stránka Zprávičky POCO oficiálně potvrdilo představení řady F8 na středu 26. listopadu v 9:00 Modely F8 Pro a Ultra přinesou design známý z čínských Redmi K90 telefonů F8 Ultra překvapí džínovou verzí se speciální povrchovou úpravou Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 18.11.2025 08:00 Žádné komentáře 0 Po krátkých spekulacích přichází plnohodnotné oficiální potvrzení: POCO skutečně představí své nové vlajkové telefony řady F8 již tento měsíc. Značka prostřednictvím sociálních sítí oznámila datum globální premiéry na středu 26. listopadu v 9:00 našeho času, samotná konference se však bude odehrávat na Bali. Současně odhalila finální design obou modelů včetně barevných variant. Design přejatý z čínských Redmi telefonů POCO zveřejnilo oficiální rendery modelů F8 Pro a F8 Ultra, které potvrzují dřívější úniky. Design skutečně odpovídá jejich čínským protějškům Redmi K90 a Redmi K90 Pro Max. Telefony dostanou obdélníkový modul s fotoaparáty, ploché boční hrany a chybět jim nebude ani nápis „Sound by BOSE“, jímž dají najevo, že se na jejich audiosystému podílel renomovaný výrobce zvukotechniky. All-round excellence. No compromise. 💪POCO F8 Pro defines what it means to be a true flagship — balanced, bold, and brilliant.UltraPower Ascended. pic.twitter.com/6jOuuQN8Tz— POCO (@POCOGlobal) November 17, 2025 Model POCO F8 Pro bude k dispozici ve třech barevných variantách – klasické černé, modré a titanově šedé. Všechny verze nabídnou matný povrch zadní strany odolný proti otiskům prstů. F8 Ultra překvapí džínovou verzí Vrcholný model POCO F8 Ultra přinese zajímavější barevné provedení. Kromě standardní černé dostane také speciální džínovou edici se strukturovanou povrchovou úpravou, která byla jedním z hlavních lákadel čínského Redmi K90 Pro Max. Tato verze nabídne unikátní texturu připomínající džínovinu, která telefonu dodává prémiový vzhled a nejspíš i příjemný úchop. Power that dominates. Precision that defines. 🔥POCO F8 Ultra — the leading technology flagship built to go beyond the limits.UltraPower Ascended. pic.twitter.com/AGdOP42RxP— POCO (@POCOGlobal) November 17, 2025 Co víme o výbavě nových modelů POCO F8 Pro postavený na základech Redmi K90 nabídne procesor Snapdragon 8 Elite s výkonem přesahujícím 10 000 bodů v benchmarku Geekbench. Telefon dostane 6,59palcový OLED displej se 120Hz obnovovací frekvencí a jasem až 3 500 nitů. O výdrž se postará baterie s kapacitou 6 210 mAh podporující 100W rychlé nabíjení. Model POCO F8 Ultra využije ještě výkonnější čipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 s taktem až 4,6 GHz. Hlavním lákadlem bude 2.1 stereo systém se třemi reproduktory laděnými společností Bose, přičemž jeden reproduktor je umístěn přímo na zadní straně telefonu. Displej naroste na 6,9 palce a baterie nabídne kapacitu 6 500 mAh s podporou 100W drátového a 50W bezdrátového nabíjení. Fotovýbavu modelu Ultra tvoří trojice 50Mpx snímačů – hlavní Light Hunter 950, teleobjektiv s 5× optickým zoomem a ultraširokoúhlý objektiv. Všechny hlavní kamery disponují optickou stabilizací obrazu. Ceny a dostupnost Oficiální ceny POCO zatím neoznámilo, ale můžeme očekávat podobné cenové nasazení jako u předchozí generace. Model F7 Ultra se prodával za necelých 20 tisíc korun, zatímco základní F7 Pro startoval na 14 499 Kč. Vzhledem k blížícím se Vánocům lze navíc očekávat zajímavé zaváděcí akce. Globální představení proběhne 26. listopadu v 9:00 našeho času prostřednictvím online streamu. O dostupnosti na českém trhu se pravděpodobně dozvíme souběžně s touto událostí. Plánujete si pořídit některý z nových modelů? Zdroj: POCO/X O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář android telefon POCO POCO F8 Qualcomm snapdragon 8 Elite Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Tohle Redmi bude zaručeně trhák. Dostalo obří baterii a nový procesor, stojí přitom málo Adam Kurfürst 2.1. Tohle jsou zatím nejlepší obrázky řady Samsung Galaxy S25! Podívejte se Adam Kurfürst 10.1. Xiaomi likviduje oficiální web Poco. Oblíbené mobily se stěhují na novou doménu Jana Skálová 5.1.