Řada POCO F8 může dorazit už tento měsíc. Přinese úžasný výkon, audio BOSE a velké baterie Hlavní stránka Zprávičky POCO zveřejnilo plakáty naznačující představení řady F8 již 27. listopadu POCO F8 Ultra nabídne Snapdragon 8 Elite Gen 5 a unikátní 2.1 zvukový systém se třemi reproduktory Oba modely dostanou velké baterie a 100W rychlé nabíjení Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 16.11.2025 14:00 Žádné komentáře 0 Zatímco jsme původně očekávali, že nástupci řady POCO F7 dorazí až někdy na jaře příštího roku, hongkongská odnož značky nyní naznačuje mnohem bližší termín. Na svých sociálních sítích totiž zveřejnila plakáty odhalující design připravovaných telefonů a datum 27. listopadu. Tradiční rebrand čínských modelů Plakáty zobrazují očekávaný design modelů POCO F8 Pro a F8 Ultra, který odpovídá nedávno představeným čínským telefonům Redmi K90 a K90 Pro Max. Není to žádné překvapení – POCO dlouhodobě rebranduje úspěšné modely z čínské řady Redmi pro globální trhy. Tentokrát však značka možná překvapí nezvykle rychlým tempem uvedení. Na uniklé fotografii krabičky se již dříve objevilo logo BOSE, které potvrzuje použití prémiového zvukového systému. Stejné označení najdeme právě na čínských modelech Redmi K90, což jen potvrzuje, že POCO zachová kompletní hardwarovou výbavu včetně tohoto unikátního prvku. POCO F8 Pro: Vlajkový výkon za rozumnou cenu Základní model POCO F8 Pro, který vychází z Redmi K90, nabídne loňský vlajkový procesor Snapdragon 8 Elite s výsledky přes 10 000 bodů v multi-core testu Geekbench. Na globálním trhu bude telefon limitován na maximálně 12 GB operační paměti, což je ale pro většinu uživatelů více než dostatečné. Redmi K90 Telefon dostane 6,59palcový OLED displej s rozlišením 2510 × 1156 pixelů, 120Hz obnovovací frekvencí a jasem až 3 500 nitů. O výdrž se podle úniků postará 6 210mAh baterie s podporou 100W drátového nabíjení a 22,5W reverzního nabíjení (čínský model má kapacitu 7 100 mAh). Fotovýbavu povede 50Mpx hlavní snímač Light Hunter 800 s optickou stabilizací. POCO F8 Ultra: Absolutní špička s trojicí reproduktorů Model POCO F8 Ultra postavený na základech Redmi K90 Pro Max bude představovat absolutní vrchol nabídky. Pohánět jej bude čipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 s taktem až 4,6 GHz doplněný o 16 GB RAM a nezávislý grafický čip D2. V benchmarku Geekbench podle uniklých výsledků dosahuje téměř 10 000 bodů v multi-core testu. Redmi K90 Pro Max Největším lákadlem je bezpochyby 2.1 stereo systém se třemi reproduktory laděnými společností Bose, přičemž jeden reproduktor je umístěný přímo na zadní straně telefonu. Jde o první takové řešení na trhu. Displej narostl na 6,9 palce při zachování OLED technologie a 120Hz frekvence. Fotovýbavu tvoří opravdu solidní trojice kamer vzhledem k tomu, že u POCO telefonů nejde zdaleka o tu nejdůležitější součást výbavy. Konkrétně jde o 50Mpx hlavní Light Hunter 950 s velikostí 1/1,31″, 50Mpx teleobjektiv s 5× optickým zoomem a 50Mpx ultraširokoúhlý objektiv. Všechny hlavní snímače disponují optickou stabilizací. Baterie měla u čínského modelu kapacitu 7 560 mAh, avšak spekuluje se, že globální POCO F8 Ultra dostane jen 6 500 mAh. I přesto by však mohla podporovat 100W drátové, 50W bezdrátové a 22,5W reverzní nabíjení. Scházet by pak neměly ani certifikace IP68 a IP69 pro maximální odolnost. Ceny zatím neznáme, očekávání ale máme velká Přestože oficiální ceny zatím nebyly oznámeny, můžeme vycházet z toho, kolik si Xiaomi účtovalo za letošní modely. Varianta Ultra, která nabízela výkon na úrovni těch nejlepších vlajkových lodí, se ve variantě 12/256GB těsně vešla pod hranici 20 tisíc korun. Model Pro pak za 14 499 Kč nabídl jen o generaci horší čipset, velkou baterii a skvělý displej. Dá se předpokládat, že modely POCO F8 Pro a POCO F8 Ultra na tom cenově budou podobně jako jejich předchůdci. Xiaomi navíc k telefonům tohoto typu tradičně nabízí zaváděcí akce, v rámci nichž jsou ještě výhodnější. Pokud POCO skutečně přinese nové telefony ještě před Vánocemi, mohlo by významně těžit z tradiční nákupní horečky. 