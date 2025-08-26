POCO F7 má na svou cenu až podezřele dobrou výbavu. Čím nás zaujalo? Hlavní stránka Články POCO F7 je posledním přírůstkem do nejvýkonnější řady značky Zaujme novým Snapdragonem a špičkovou kapacitou baterie Naprosto skvělou koupi z něj dělá překvapivě nízká cena Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 26.8.2025 20:00 Žádné komentáře 0 Xiaomi koncem března představilo řadu POCO F7, která paradoxně nezahrnovala základní model – dočkali jsme se v rámci ní pouze telefonu POCO F7 Pro na úrovni (vyšší) střední třídy a POCO F7 Ultra s vlajkovým čipsetem Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Méně náročné uživatele, na které jsou alternativy jako POCO X7 Pro už zase příliš slabé, čínský výrobce potěšil až o tři měsíce později. POCO F7 dorazilo v plné parádě a my jsme tehdy byli první, kdo zveřejnil jeho rendery ještě před oficiálním oznámením. Teď máme telefon v redakci, abychom jej otestovali a přiblížili vám, proč byste měli zainvestovat zrovna do něj. Telefon s řadou prémiových vlastností, ale za nižší cenu Odvážné, ale prémiově působící zpracování Na svou cenu naprosto vynikající výkon Naprosto obří baterie AMOLED displej skvělý pro hraní Za RAM ani úložiště nepřiplácíte Verdikt: POCO F7 je trefa do černého Telefon s řadou prémiových vlastností, ale za nižší cenu POCO F7 skvěle doplňuje již dříve představenou dvojici. Za aktuálně 11 tisíc korun totiž nabídne výbavu, za kterou by se nemusely stydět ani daleko dražší mobily. Oproti svým dříve představeným sourozencům nabízí především nižší výkon, což lze svým způsobem považovat za výhodu – Xiaomi nemuselo tolik zaplatit za procesor, díky čemuž mohlo koncovou cenu nastavit níž. V některých aspektech navíc modely Pro a Ultra dokonce překonává. Podívejme se na jednotlivá lákadla nového POCO F7 podrobněji. Odvážné, ale prémiově působící zpracování Když se mi poprvé dostaly do rukou rendery POCO F7, popravdě jsem se trochu zhrozil. Faktem je, že design působí možná až moc odvážně – může za to nestandardně vypadající kamerový ostrůvek s jakýmsi zeleným prvkem, který ve mně doteď trochu evokuje dnes už prakticky mrtvou značku Black Shark. Modely Pro ani Ultra, přestože o nich rozhodně nelze říct, že by byly nudné, se do takových šíleností nepouštěly. A to ještě ani nemluvě o stříbrné verzi POCO F7, která má horní část zad rádoby průhlednou a z řady vyčnívá ještě víc. Já jsem každopádně obdržel bílou variantu, která na mě ze všech tří (ještě existuje černá) působí nejméně agresivně. Lehká skepse týkající se designu mě pak přešla v momentě, kdy jsem telefon poprvé uchopil do ruky. Skleněná záda, ploché boční hrany a kovový rám zkrátka dělají svoje a POCO F7 díky nim působí daleko luxusněji, než by s cenovkou lehce přesahující 10 tisíc mohl. Proporčně mi telefon také vyhovuje a větší displej s úhlopříčkou 6,83” pro mě překážku nepředstavuje, protože jsem zvyklý na obří Pixel 9 Pro XL od Googlu. Na svou cenu naprosto vynikající výkon Není žádným tajemstvím, že se telefony značky POCO zaměřují především na výkon. Jinak na tom není ani model F7, pod jehož kapotou tiká relativně nedávno představený Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4. Ten dosahuje taktu až 3,21 GHz, což je hodnota, kterou si až donedávna mohly užívat jen daleko dražší smartphony, a oproti předchozímu modelu údajně nabízí o 49 % vyšší výkon GPU. To samozřejmě oceníte zejména při hraní her, což byla také jedna z prvních věcí, do které jsem se při testování POCO F7 pustil. Netrvalo dlouho, Diablo Immortal bylo staženo a mohl jsem se vrhnout do čištění mapy od nestvůr. S nejvyšším grafickým nastavením je titul na POCO F7 možné hrát v režimu 60 FPS, přičemž dlouhodobější poklesy ve snímkové frekvenci nezaznamenáte ani po půl hodině hraní. Jasně, se zvyšující se teplotou, což sami ucítíte zhruba po 15. minutě, se sem tam setkáte s nějakým menším zásekem (hlavně ve městech, kde je plno virtuálních postav a hráčů nebo při otevírání menu plného akčních nabídek). O telefonu ale nemohu říct, že by se přehříval – možná tomu napomohla nedávná aktualizace, která měla zlepšit tepelný management zařízení. Podle dat od výrobce se POCO F7 podařilo přesáhnout magickou 2milionovou hranici v benchmarku AnTuTu. My jsme naměřili „jen“ 1 829 171 bodů, ale i tak se jedná o skvělé číslo, které se v této cenové kategorii hned tak nevidí. Naprosto obří baterie Určitě jste zaznamenali, že se čínští výrobci v letošním roce významně zaměřili na zvyšování kapacity baterie. Tomuto trendu se nevyhnulo ani nové POCO F7, které přichází s poměrně šokující 6 500mAh kapacitou. Tím dokonce překonává model Pro, který disponuje „pouze“ 6 000mAh akumulátorem. O modelu Ultra s 5 300 mAh ani nemluvě… Výrobce od toho slibuje více než 16 hodin nepřetržitého používání a přes 20 hodin přehrávání videa. Třešničkou na dortu je podpora 90W nabíjení, za které by se nemusela stydět ani kdejaká vlajková loď. Za zmínku stojí i 22,5W reverzní nabíjení, s nímž je možné POCO F7 využít jako powerbanku v případě nouze. AMOLED displej skvělý pro hraní POCO F7 přichází s velkým 6,83” AMOLED panelem, který je skvělý pro hraní her i sledování multimediálního obsahu. Výrobce od něj slibuje jas až 3 200 nitů ve špičce a 1 700 v režimu HBM. První hodnota se shoduje s maximem POCO F7 Pro, druhá je pouze o 100 nitů nižší. Přesto jsem měl při testování pocit, jako bych si pamatoval, že obrazovka POCO F7 Pro ze sebe přece jen uměla dostat o něco víc. Druhý telefon již ale nemám u sebe, takže se 100% jistotou tohle porovnat nemohu. Objektivně se ale dá říct, že POCO F7 performuje velmi dobře i na srpnovém sluníčku. Kde se ale určitě ubralo, je rozlišení. POCO F7 Pro a Ultra nabízí 1440 x 3200 pixelů, kdežto levnější přírůstek do rodinky pouze 1280 x 2772 pixelů. Vzhledem k nižší ceně mu to ale nemůžeme mít za zlé. Z dalších specifikací musíme vypíchnout 120Hz obnovovací frekvenci, 3 840Hz ztmavování PWM, podporu Dolby Vision a HDR10+ nebo ochranné sklo Corning Gorilla Glass 7i. Za RAM ani úložiště nepřiplácíte V neposlední řadě lze za jasné pozitivum považovat konfiguraci 12 GB RAM a 512 GB paměti, ve které se POCO F7 prodává na našem trhu. Využívány jsou navíc technologie LPDDR5X a UFS 4.1 na vlajkové úrovni. Za 11 tisíc tedy dostanete úložiště, za které by se nemusel stydět ani telefon s dvakrát tak vysokou cenou, a naprosto adekvátní množství operační paměti vzhledem k tomu, na koho telefon cílí. Verdikt: POCO F7 je trefa do černého POCO F7 je rozhodně jeden z těch atraktivnějších telefonů, které v letošním roce vyšly. Zejména pokud spadáte do jeho cílové skupiny. Hledáte zařízení s rychlým čipem, dlouhou výdrží, rychlým nabíjením a velmi dobrým displejem? Tahle čínská novinka je pro vás ideální, a navíc stojí jen lehce nad 10 tisíc. Samozřejmě pokud by vám nabízená dávka výkonu nestačila, můžete se poohlédnout po některém ze zmíněných dražších sourozencích. Testoval jsem je oba dva a srovnával mezi sebou, modelu Ultra jsem dokonce věnoval pozornost v samostatné recenzi. Má telefon nějaké nevýhody? Pochopitelně. Když pominu design, který je dosti subjektivní záležitostí, pak jde o fotoaparáty. POCO na kamerách dlouhodobě šetří a má k tomu dobrý důvod. Jeho klientela touží po telefonu s nadupaným procesorem za co nejlepší cenu a investice do lepšího fotohardwaru by jen zvýšila koncovou cenu. 50Mpx snímač s poměrně malým senzorem (1/1,95″) sice má alespoň optickou stabilizaci, ale celkově vás neuspokojí tolik jako snímače využívané v telefonech jako Xiaomi Redmi Note 14 Pro+. 8Mpx ultrašíro už vyloženě spíš na ozdobu, ale pokud sem tam něco potřebujete vyfotit a na ultra vysoké kvalitě si příliš nepotrpíte, dají se slabší foťáky překousnout. Co na výbavu POCO F7 říkáte vy? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi 