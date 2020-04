Xiaomi si patentovalo telefon s otočnou kamerou

Fotíte rádi selfie a vadí vám nižší rozlišení přední kamery oproti té zadní? Xiaomi možná přišlo s řešením a nechalo si patentovat telefon s otočnou kamerou. V polovině minulého roku podala firma u Čínského úřadu pro duševní vlastnictví patent na kameru s horizontální rotací. Kamera díky tomu může snímat obraz na obou stranách telefonu. Z obrázku je patrné, že otáčet se vlastně nebude pouze kamera, ale celá horní část telefonu. Displej je proto rozdělen na dvě části, kdy při normálním režimu je horní jeho součást a při otočení o 180° je nahoře kamera.

Telefon s otočnou hlavou však není jediným řešením pro selfie maniaky od Xiaomi. Tento čínský výrobce elektroniky si také nechal patentovat telefon se sekundárním displejem. Ten bude na druhé straně telefonu, takže při focení selfie se jednoduše přepne. Základní myšlenka je tedy stejná, na focení selfie bude možné použít zadní (kvalitnější) kameru. Respektive telefon bude mít kameru jen jednu. Dalším patentem tohoto druhu z dílny Xiaomi je ohebná kamera. Xiaomi nedávno začalo pracovat na vlastním ohebném telefonu a na podobném principu chce postavit i kameru pro selfie. Zadní kameru by se tak překlopila dopředu.

Ani konkurence však nezůstává pozadu. Firma Oppo si u Čínského úřadu pro duševní vlastnictví patentovala telefon s výsuvnou kamerou. Tato kamera by tedy byla při běžném používáni schovaná a nerušila tak uživatele při práci. V případě potřeby použití přední kamery by se vysunula z boku telefonu. Využití zadní kamery na focení selfie není žádná novinka. Například Asus Zenfone 6 dokáže zadní kameru taky vyklopit. Co se týká otáčení kamery, tak s podobným řešení už přišel Samsung Galaxy A80, který vysouvá část telefonu, aby kameru bylo možné otočit.

Které řešení pro focení selfie vám přijde nejlepší?

Zdroj: TigerMobiles.com