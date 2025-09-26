Xiaomi Pad Mini je maličký tablet s brutálním výkonem! Zaskočí i cenou, v Česku ho ale nekoupíte... Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi představilo kompaktní Pad Mini s 8,8" displejem a čipem Dimensity 9400+ Tablet kombinuje výkon vlajkových modelů s rozměry iPad Mini za výrazně nižší cenu Na český trh bohužel nedorazí, místo něj přišel větší Redmi Pad 2 Pro Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 26.9.2025 15:00 Žádné komentáře 0 Je to jako když vám kamarád ukáže fotky z dovolené na Maledivách a vy sedíte doma v Horní Dolní. Xiaomi včera představilo Pad Mini – tablet, který konečně nabízí alternativu k iPadu Mini se vším všudy. Jenže ten do Česka bohužel nedorazí… A je to sakra škoda. Po letech, kdy se všichni výrobci předháněli v tom, kdo vyrobí větší placku, se konečně někdo vzpamatoval. Malé tablety dávají smysl – jsou lehké, vejdou se do tašky i větší kapsy a pořád nabízejí víc prostoru než telefon. David mezi Goliáši aneb proč menší znamená lepší Výkon, který zahanbí i velké bratry Cena, která dává smysl (kdyby tu byl) Co tedy dostaneme místo toho? David mezi Goliáši aneb proč menší znamená lepší Pad Mini má 8,8palcový displej, což je tak akorát na čtení v posteli bez toho, abyste si ho upustili na obličej. Váží 326 gramů. Pro srovnání, běžné 11palcové tablety se blíží půl kilu a držet je jednou rukou delší dobu je cvičení hodné posilovny. Klíčová je proporcionalita. Xiaomi zvolilo poměr stran 16:10, který je jako stvořený pro sledování videí. iPad Mini se svým skoro čtvercovým displejem vám při sledování Netflixu ukradne třetinu obrazovky černými pruhy. Pad Mini využije každý pixel. Geniální je i příslušenství. Pouzdro má na zadní straně pásek na ruku, který funguje i jako stojánek. Žádné složité origami s magnetickými kryty – prostě prostrčíte ruku a tablet drží jako přirostlý. Nebo ho postavíte na stůl a máte perfektní úhel na video. Výkon, který zahanbí i velké bratry Uvnitř tiká MediaTek Dimensity 9400+, což je v podstatě to nejlepší, co teď MediaTek má. Není to žádný ořezaný čip pro levné tablety – tohle je plnohodnotný vlajkový procesor, který si poradí s čímkoli. Displej? 3K rozlišení a 165Hz obnovovací frekvence, navíc Xiaomi přidalo podporu Dolby Vision a jas činí 700 nitů. KOUPIT XIAOMI NOVINKY Baterie má kapacitu 7 500 mAh s 67W nabíjením. Za půl hodiny máte plnou baterii, která vydrží celý den intenzivního používání. Cena, která dává smysl (kdyby tu byl) Pad Mini startuje na 429 dolarech, což je zhruba 9 tisíc korun. Za ty peníze dostanete 8 GB RAM a 256GB úložiště. Co tedy dostaneme místo toho? Do Česka míří Redmi Pad 2 Pro. Ten láká na 12,1palcový LCD panel, Snapdragon 7s Gen 4 a baterii s kapacitou 12 000 mAh. Více jsme se mu věnovali v samostatném článku. Koupili byste si Xiaomi Pad Mini? Zdroj: vlastní, mi.com O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Android tablet Mediatek Dimensity 9400 Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. Konečně pořádný malý tablet s Androidem. Lenovo Legion Tab Gen 3 překvapí výkonem i cenou Jakub Kárník 8.1.