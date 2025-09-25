Redmi Pad 2 Pro zase vypadá jako trefa do černého. Přináší obří baterii, rychlý čip a velký displej Hlavní stránka Zprávičky Redmi Pad 2 Pro navazuje na loňský úspěšný model s novým procesorem Snapdragon 7s Gen 4 Novinka láká na výrazně větší 12 000mAh baterii a systém Android 15 s nadstavbou HyperOS 2 V České republice tablet startuje na ceně 6 999 Kč za základní verzi 6/128 GB Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 25.9.2025 08:00 Žádné komentáře 0 Xiaomi oficiálně představilo novou generaci svého oblíbeného tabletu střední třídy. Redmi Pad 2 Pro přichází s několika významnými vylepšeními a snaží se navázat na úspěch svého předchůdce, který v naší recenzi získal vynikající hodnocení 93 %. Loňský model nás tehdy zaujal především velkým displejem, solidním výkonem a mimořádně atraktivním poměrem ceny a výkonu. Jak si povede letošní generace? Zachovaný design, vylepšené nitro Výrazně větší baterie a nový systém Konektivita a fotoaparáty Audio a paměťové varianty Dostupnost a ceny v České republice Revoluce se nekoná, ale evoluce se (zdánlivě) více než povedla Zachovaný design, vylepšené nitro Po stránce designu zůstává Redmi Pad 2 Pro věrný svému předchůdci. Opět nabízí kovové tělo s plochými hranami a celkově minimalistickým vzhledem. Zařízení si zachovává 12,1″ IPS displej s rozlišením 2,5K (2560 × 1600 pixelů) a 120Hz obnovovací frekvencí. Obrazovka poskytuje solidní jas až 600 nitů v režimu HBM a je chráněna sklem Corning Gorilla Glass 3. Hlavní zlepšení se odehrávají pod kapotou. Novinka je vybavena procesorem Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, který by měl nabídnout lepší výkon než loňský Snapdragon 7s Gen 2 – přece jenom se přeskakuje celá jedna generace. Čip je vyráběn 4nm technologií a slibuje vyšší výpočetní výkon i grafický výkon díky GPU Adreno 810. Výrazně větší baterie a nový systém Nejzásadnějším vylepšením oproti předchůdci je baterie s kapacitou 12 000 mAh, což představuje navýšení o celých 2 000 mAh oproti předchozí generaci. Uživatelé se tak mohou těšit na ještě delší výdrž, což je u tabletu určeného pro konzumaci obsahu a produktivitu klíčový parametr. Zachována zůstává podpora 33W rychlého nabíjení. Redmi Pad 2 Pro přichází s nejnovějším systémem Android 15 a nadstavbou HyperOS 2, což je vylepšená verze uživatelského rozhraní, které se u předchozího modelu setkalo s pozitivním přijetím. Systém by měl nabízet ještě lepší optimalizaci a všechny chytré funkce jako rozdělení obrazovky, plovoucí okna nebo podporu pro pokročilý multitasking. Konektivita a fotoaparáty Oproti předchozí generaci přidává tablet podporu GPS, což byl jeden z nedostatků loňského modelu. V oblasti konektivity dále nabízí Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 a nechybí ani oblíbený 3,5mm audio konektor. Stejně jako u předchůdce je dostupná také verze s 5G konektivitou za příplatek. Fotoaparáty zůstávají stejné jako u předchozího modelu – 8Mpx zadní a 8Mpx přední kamera. Vzhledem k tomu, že focení tabletem není prioritou většiny uživatelů, jde o naprosto dostačující řešení pro občasné videohovory nebo naskenování dokumentů. Audio a paměťové varianty Audio zážitek zajišťují čtyři stereo reproduktory s podporou Dolby Atmos a Hi-Res Audio certifikací. V tomto ohledu byl již předchůdce poměrně dobře vybaven a novinka pokračuje v nastavené laťce. Redmi Pad 2 Pro přichází ve třech paměťových variantách: 6 GB RAM + 128 GB úložiště 8 GB RAM + 256 GB úložiště 6 GB RAM + 128 GB úložiště s 5G konektivitou Všechny verze podporují rozšíření úložiště pomocí microSD karty až do 2 TB. Dostupnost a ceny v České republice Xiaomi zachovává cenovou politiku předchozí generace, což je v době rostoucích cen elektroniky příjemné překvapení. Redmi Pad 2 Pro je v České republice dostupný v následujících cenových hladinách: Redmi Pad 2 Pro 6/128GB: 6 999 Kč Redmi Pad 2 Pro 8/256GB: 7 999 Kč Redmi Pad 2 Pro 5G 6/128GB: 7 999 Kč Pro český trh bude k dispozici také originální příslušenství: klávesnice Redmi Pad 2 Pro Keyboardza 1 699 Kč a ochranný kryt Redmi Pad 2 Pro Cover za 599 Kč. Revoluce se nekoná, ale evoluce se (zdánlivě) více než povedla Redmi Pad 2 Pro nepřináší žádnou revoluci, ale spíše logickou evoluci již tak velmi povedeného tabletu. Vylepšený procesor, výrazně větší baterie a podpora GPS adresují některé z nedostatků předchozího modelu, zatímco zachovaná cena činí z nového tabletu stejně zajímavou nabídku jako v případě jeho předchůdce. Pokud hledáte tablet s velkým displejem, solidním výkonem a vynikající výdrží za přijatelnou cenu, Redmi Pad 2 Pro by rozhodně neměl chybět v užším výběru. Vzhledem k tomu, jak dobře si vedl v našich testech jeho předchůdce, mám od novinky vysoká očekávání. Jak se vám líbí nový Redmi Pad 2 Pro? Plánujete si jej pořídit? Zdroje: TZ, Xiaomi O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Android tablet česko Redmi Pad 2 Pro Střední třída Tablet Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. Konečně pořádný malý tablet s Androidem. Lenovo Legion Tab Gen 3 překvapí výkonem i cenou Jakub Kárník 8.1.