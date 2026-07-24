Xiaomi Pad 9 brzy zamíří na trh. Tablet prošel certifikací, tohle o něm víme

  • Xiaomi Pad 9 prošel v Číně povinnou certifikací 3C, což bývá jeden z posledních kroků před uvedením
  • Certifikace potvrdila větší baterii s kapacitou 9 720 mAh oproti 9 200 mAh u předchůdce
  • Přibalená nabíječka ale zůstává na 45 wattech, tedy stejná jako u Padu 8

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Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
24.7.2026 20:00
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Kolem tabletu Xiaomi Pad 9 se zatím hromadily hlavně kusé úniky – a nebyly zrovna povzbudivé, jak jsme před časem rozebírali v samostatném článku. Novinka teď ale prošla oficiální certifikací, která část dohadů mění v jistotu: baterie skutečně povyroste, rychlost nabíjení ale zůstane na 45 wattech jako u předchůdce.

Xiaomi Pad 9 dostane baterii 9 720 mAh, nabíječku ale beze změny

Čínskou povinnou certifikací 3C, kterou musí projít každé zařízení mířící na tamní trh, prošel tablet v uplynulých dnech. Podle serveru Notebookcheck, který záznam v databázi zachytil, dokument potvrzuje baterii o kapacitě 9 720 mAh. Proti 9 200 mAh v loňském Padu 8 jde o nárůst zhruba 520 mAh.

K objemnějšímu článku ale výrobce přibalí stejnou 45W nabíječku jako minule. V praxi to znamená, že o něco větší baterii bude tablet dobíjet zhruba stejným tempem jako dřív – u rychlosti nabíjení tedy značka žádný pokrok nechystá.

Co čekat od zbytku výbavy?

Certifikace řekla své o baterii a nabíjení, o zbytku výbavy ale mlčí – a tady se pořád pohybujeme v rovině spekulací. Základní Xiaomi Pad 9 by měl podle dosavadních informací pohánět čip Snapdragon 8s Gen 4, tedy stejný procesor, jako měl předchozí model. Výkonnější verze Pad 9 Pro pak má sáhnout po novějším Snapdragonu 8 Gen 5.

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Právě opakování staršího čipu v základním modelu vyvolalo mezi prvními úniky rozpaky. Ve spojení s poměrně skromným přírůstkem baterie a nezměněným nabíjením z novinky zatím vychází spíš opatrné vylepšení než skutečná nová generace. Displej ani fotoaparáty oficiálně nikdo nepotvrdil; podle spekulací by tablet mohl zůstat u osvědčeného panelu z minulé řady. Dokud Xiaomi novinku oficiálně nepředstaví, je namístě brát všechny tyhle údaje s rezervou.

Kdy Xiaomi Pad 9 dorazí?

Certifikace bývá jedním z posledních kroků před uvedením, takže představení se blíží. Xiaomi Pad 9 i jeho varianta Pro mají dorazit po boku vlajkové řady Xiaomi 18, a to nejdříve na podzim 2026. Premiéru novinka podle očekávání odbaví nejprve v Číně.

Jestli se tablet oficiálně dostane i do Česka, zatím nikdo neřekl. Tuzemskou cenu ani termín Xiaomi neoznámilo, takže konkrétní částku v korunách si ověříme nejdřív s blížícím se startem prodeje. U předchozích generací přitom některé kusy do Evropy s odstupem zamířily, jistota to ale není.

Vadila by vám u Xiaomi Pad 9 stejná nabíječka, nebo je pro vás větší baterie dost?

Zdroje: Notebookcheck, IThome

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O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
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