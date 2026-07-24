Xiaomi Pad 9 brzy zamíří na trh. Tablet prošel certifikací, tohle o něm víme Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi Pad 9 prošel v Číně povinnou certifikací 3C, což bývá jeden z posledních kroků před uvedením Certifikace potvrdila větší baterii s kapacitou 9 720 mAh oproti 9 200 mAh u předchůdce Přibalená nabíječka ale zůstává na 45 wattech, tedy stejná jako u Padu 8 Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 24.7.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Kolem tabletu Xiaomi Pad 9 se zatím hromadily hlavně kusé úniky – a nebyly zrovna povzbudivé, jak jsme před časem rozebírali v samostatném článku. Novinka teď ale prošla oficiální certifikací, která část dohadů mění v jistotu: baterie skutečně povyroste, rychlost nabíjení ale zůstane na 45 wattech jako u předchůdce. Xiaomi Pad 9 dostane baterii 9 720 mAh, nabíječku ale beze změny Čínskou povinnou certifikací 3C, kterou musí projít každé zařízení mířící na tamní trh, prošel tablet v uplynulých dnech. Podle serveru Notebookcheck, který záznam v databázi zachytil, dokument potvrzuje baterii o kapacitě 9 720 mAh. Proti 9 200 mAh v loňském Padu 8 jde o nárůst zhruba 520 mAh. K objemnějšímu článku ale výrobce přibalí stejnou 45W nabíječku jako minule. V praxi to znamená, že o něco větší baterii bude tablet dobíjet zhruba stejným tempem jako dřív – u rychlosti nabíjení tedy značka žádný pokrok nechystá. Co čekat od zbytku výbavy? Certifikace řekla své o baterii a nabíjení, o zbytku výbavy ale mlčí – a tady se pořád pohybujeme v rovině spekulací. Základní Xiaomi Pad 9 by měl podle dosavadních informací pohánět čip Snapdragon 8s Gen 4, tedy stejný procesor, jako měl předchozí model. Výkonnější verze Pad 9 Pro pak má sáhnout po novějším Snapdragonu 8 Gen 5. Redmi Note 17 zamíří mimo Čínu už příští měsíc Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Právě opakování staršího čipu v základním modelu vyvolalo mezi prvními úniky rozpaky. Ve spojení s poměrně skromným přírůstkem baterie a nezměněným nabíjením z novinky zatím vychází spíš opatrné vylepšení než skutečná nová generace. Displej ani fotoaparáty oficiálně nikdo nepotvrdil; podle spekulací by tablet mohl zůstat u osvědčeného panelu z minulé řady. Dokud Xiaomi novinku oficiálně nepředstaví, je namístě brát všechny tyhle údaje s rezervou. Kdy Xiaomi Pad 9 dorazí? Certifikace bývá jedním z posledních kroků před uvedením, takže představení se blíží. Xiaomi Pad 9 i jeho varianta Pro mají dorazit po boku vlajkové řady Xiaomi 18, a to nejdříve na podzim 2026. Premiéru novinka podle očekávání odbaví nejprve v Číně. Jestli se tablet oficiálně dostane i do Česka, zatím nikdo neřekl. Tuzemskou cenu ani termín Xiaomi neoznámilo, takže konkrétní částku v korunách si ověříme nejdřív s blížícím se startem prodeje. U předchozích generací přitom některé kusy do Evropy s odstupem zamířily, jistota to ale není. Vadila by vám u Xiaomi Pad 9 stejná nabíječka, nebo je pro vás větší baterie dost? Zdroje: Notebookcheck, IThome Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Android baterie certifikace tablety Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024