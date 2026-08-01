Xiaomi chystá nový tablet Pad 8S Pro. Klíčový je čip, o kterém zatím nikdo nic neví Hlavní stránka Zprávičky Uniklé specifikace naznačují, že Xiaomi chystá tablet Pad 8S Pro s procesorem nové generace Xring O3 Baterie má oproti loňskému modelu povyrůst na 12 000 mAh, nabíjecí výkon 120 W zůstává O samotném čipu Xring O3 zatím oficiálně neví nikdo nic, jen že by měl být úspornější než O1 Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 1.8.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Xiaomi loni v červnu v Číně představilo tablet Pad 7S Pro 12.5 s vlastním čipem Xring O1, a i letos to vypadá, že firma bude spoléhat na křemík z vlastní dílny. Čínský leaker Panda is Bald totiž na Weibu zveřejnil první parametry nástupce – Pad 8S Pro – a hlavní novinkou by měl být procesor Xring O3. Displej beze změny, baterie o kus větší Xring O3: čip, o kterém zatím nikdo nic neví Kamery bez překvapení Displej beze změny, baterie o kus větší Podle úniku má tablet dostat 12,5palcový LCD panel s rozlišením označovaným jako „3,2K“ – tedy prakticky stejnou úhlopříčku a rozlišení jako předchůdce. Změnit se má hlavně kapacita baterie, která má vzrůst z 10 610 mAh na 12 000 mAh, přičemž nabíjecí výkon zůstává na 120 W. Xring O3: čip, o kterém zatím nikdo nic neví Zajímavější otázkou je samotný procesor. O Xring O3 Xiaomi oficiálně neprozradilo jediné slovo, dřívější únik ale naznačoval citelně vyšší energetickou účinnost oproti O1. A tenhle základ rozhodně není špatný – vyrábí se druhou generací 3nm procesu TSMC, má desetijádrové CPU a šestnáctijádrovou grafiku Arm Immortalis-G925, v testech Notebookchecku dosahoval průměrně kolem 2,5 milionu bodů v AnTuTu V10. Pokud O3 skutečně jen doladí spotřebu při srovnatelném výkonu, půjde o rozumný krok – nadšené titulky o „revoluci“ by ale byly předčasné, dokud nepadnou první reálná čísla. Kamery bez překvapení Zbytek výbavy nepůsobí objevně, spíš jako logické doladění. Přední kamera má mít rozlišení 32 Mpx, na zádech se počítá s hlavním 50Mpx snímačem a druhým 2Mpx senzorem – tedy sestava, jakou dnes najdete v tabletech napříč cenovými kategoriemi. O ceně i datu uvedení Xiaomi mlčí; tablet zatím existuje jen v podobě čínského úniku. Je potřeba také dodat, že Xiaomi Pad 8S Pro zůstane s nejvyšší pravděpodobností – stejně jako Pad 7S Pro – exkluzivitou čínského trhu, což je rozhodně škoda. Vadila by vám u tabletu spíš vyšší cena za nový čip, nebo raději počkáte, co O3 reálně předvede? Zdroj: Notebookcheck, Weibo (Panda is Bald) Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Android tablet únik informací Xiaomi Xring O1 Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025