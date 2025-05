Tajný projekt Xiaomi odhalen! Gigantický tablet s OLED displejem je za rohem

Zatímco se konkurence v oblasti tabletů spíše odmlčela, Xiaomi evidentně přikládá tomuto segmentu značnou důležitost. Podle nejnovějších úniků se čínský výrobce chystá výrazně rozšířit svou nabídku prémiových modelů. Na obzoru jsou hned dva high-endové tablety, které mají trh obohatit v průběhu letošního roku – jeden s obřím 14″ displejem a druhý s úhlopříčkou 12,5″.

120W nabíjení pro oba modely

První indicie o novém tabletu Xiaomi se objevily v databázi čínské certifikační databáze 3C, kde se registroval dosud neznámý model s podporou 120W nabíjení.

Známý leaker Digital Chat Station nyní přinesl více informací o tajemném zařízení s modelovým označením „25053RP5CC“. Podle něj půjde o prémiový tablet s 12,5″ displejem, což prakticky potvrzuje, že se jedná o přímého nástupce modelu Pad 6S Pro, který byl představen začátkem roku 2024 s 12,4″ panelem. Logicky by tedy měl nést označení Xiaomi Pad 7S Pro.

Gigantický Ultra model s 14″ OLED panelem

Ještě zajímavější je však druhý připravovaný tablet – Pad 7 Ultra. Ten disponuje modelovým označením „25032RP42C“ a nabídne opravdu velkorysý 14″ OLED displej. I tento model má podporovat extrémně rychlé 120W nabíjení, OLED displej v tabletu by byl navíc pro čínského hráče premiérou.

Ultra verze by mohla být představena velmi brzy, možná dokonce v průběhu tohoto měsíce. Spekuluje se, že by mohla debutovat společně s dalšími novinkami značky, mezi kterými by mohl být i nový čipset Xring 01. Naproti tomu Xiaomi Pad 7S Pro si na svou premiéru počká výrazně déle – pravděpodobně až do druhé poloviny letošního roku.

Strategie Xiaomi s dvěma prémiovými modely naznačuje, že společnost vidí v tabletovém segmentu značný potenciál. Zatímco 12,5″ Pad 7S Pro bude pravděpodobně cílit na uživatele hledající kompaktnější zařízení s vlajkovými specifikacemi, masivní 14″ Pad 7 Ultra míří na ty, kteří potřebují maximální zobrazovací plochu pro produktivitu či zábavu. Na konkrétní specifikace, včetně použitého čipu, si však budeme muset ještě počkat.

Osobně bych se však nedivil tomu, kdyby nám společnost naservírovala první tablet s již zmíněným vlastním čipsetem. Mohla by tak snížit výrobní náklady a zároveň si naostro vyzkoušet chloubu, kterou se jí zatím drží tajit pod pokličkou.

Máte zkušenosti s tablety od Xiaomi?

Zdroj: Digital Chat Station (Weibo)