Skvělý Xiaomi tablet konečně dostává Android 13 s MIUI 14

Xiaomi Pad 5 patří nejen v Číně, ale také u nás v Evropě k velice oblíbenému tabletu a jeho majitelé se mohou pomalu začít radovat. Čínská firma na něm totiž začala testovat nadstavbu MIUI 14, která bude postavena okolo Androidu 13.

Xiaomi se nechalo už několikrát slyšet, že MIUI 14 for Pad (nadstavba speciálně upravená pro tablety) se dostane do všech podporovaných zařízení v dubnu, ale vypadá to, že s aktualizací začala o něco dříve. V tuto chvíli se totiž šíří update označený jako V14.0.4.0.TKXCNXM v Číně a je tedy otázkou času, než se dostane i do Evropy. Nutno však podotknout, že se zatím týká pouze uživatelů, kteří jsou zaregistrovaní v programu Mi Pilot. Pokud se neobjeví žádné závažné chyby, zamíří brzy i k ostatním majitelům. Vzhledem k tomu, že se Xiaomi nijak nevyjádřilo k délce softwarové podpory těchto tabletů není jasné, zda jde o poslední velkou aktualizaci, nebo zda se v budoucnu ještě nějaké dočkáme.

Xiaomi Pad 5 Review (In-Depth Full Walkthrough)

