Xiaomi do Evropy přináší novou duální kameru. Stojí překvapivě málo a má praktické AI funkce

Xiaomi Outdoor Camera CW100 Dual je nyní dostupná ve Velké Británii za méně než 1 200 Kč
Zařízení nabízí dva objektivy s 3Mpx snímači, 2K rozlišením a chytrým barevným nočním viděním do 10 metrů
Podle informací z českého e-shopu by se měla v blízké době objevit i v Česku za cenu 1 449 Kč

Adam Kurfürst
Publikováno: 13.9.2025 20:00

Xiaomi rozšiřuje svou nabídku chytrých bezpečnostních zařízení v Evropě. Outdoor Camera CW100 Dual, o které jsme vás informovali při jejím globálním představení v červnu, nyní oficiálně vstupuje na evropský trh. Aktuálně je k dispozici ve Velké Británii za překvapivě příznivou cenu činící zhruba 1 100 Kč v přepočtu.

Dva objektivy pro maximální pokrytí

Jak už název napovídá, hlavní předností Xiaomi Outdoor Camera CW100 Dual jsou dva nezávislé objektivy, které nabízejí mnohem širší záběr než běžné kamery. Díky tomu můžete jedním zařízením sledovat dva různé prostory současně, například přístupovou cestu i zahradu, nebo ulici před domem i příjezdovou cestu ke garáži.

Každý z objektivů disponuje 3Mpx snímačem s rozlišením 2304 × 1296 pixelů (2K), světelností f/1,6 a podporou širokoúhlého dynamického rozsahu (WDR) pro lepší kvalitu obrazu při různých světelných podmínkách. V aplikaci Xiaomi Home si můžete zvolit mezi vertikálním nebo horizontálním rozložením obrazu z obou objektivů.

Chytré funkce a odolná konstrukce

Kamera nabízí řadu inteligentních funkcí včetně AI detekce osob, vozidel a pohybu s možností nastavení virtuální hranice. Při detekci neoprávněného vniknutí dokáže nejen odeslat upozornění do aplikace, ale také spustit zvukový a světelný alarm, který může potenciální narušitele odradit. Pro komunikaci na dálku je k dispozici obousměrný zvukový přenos.

V noci se můžete spolehnout na chytré barevné noční vidění s dosahem až 10 metrů, které se aktivuje při detekci pohybu a poskytuje mnohem lepší přehled o situaci než běžné infračervené vidění. Kamera kombinuje infračervené i bílé LED diody pro optimální výsledky za všech světelných podmínek.

Outdoor Camera CW100 Dual se může pochlubit robustní konstrukcí s certifikací IP66, která zajišťuje ochranu proti prachu a silnému proudu vody. Kamera je schopna pracovat v extrémních teplotách od -30 °C do +60 °C, což ji předurčuje k celoročnímu venkovnímu použití v našich klimatických podmínkách.

Konektivita a ukládání záznamů

Z hlediska připojení podporuje kamera Wi-Fi 6 (2,4 GHz) pro stabilnější přenos dat a Bluetooth 5.2 pro snadné spárování s aplikací. Alternativně lze využít i přímé připojení k síti pomocí ethernetového kabelu s přenosovou rychlostí až 100 Mbps.

Pro ukládání záznamů nabízí Xiaomi tři možnosti: lokální úložiště prostřednictvím microSD karty (16 až 256 GB), cloudové úložiště (vyžaduje předplatné) nebo připojení k NAS serveru.

Xiaomi věnuje velkou pozornost i bezpečnosti uživatelských dat. Kamera je vybavena čipem MJA1 s jedinečným privátním klíčem a certifikátem, který zajišťuje vysokou úroveň ochrany proti neoprávněnému přístupu. V aplikaci Xiaomi Home si navíc můžete nastavit maskování soukromých oblastí, které nebudou zaznamenávány.

Cena a dostupnost v Česku

Venkovní kamera Xiaomi Outdoor Camera CW100 Dual je nyní oficiálně dostupná ve Velké Británii za £39,99. Podle informací z jednoho z českých e-shopů by se v blízké době měla objevit i na našem trhu, a to za cenu 1 449 Kč. Při této ceně půjde o jednu z nejdostupnějších venkovních bezpečnostních kamer s pokročilými funkcemi na českém trhu.

Xiaomi vypustilo do Evropy kameru za 620 korun! Umí natáčet 2K video a má šikovné AI funkce
Jakub Kárník
Zprávičky

Součástí balení je 3metrový napájecí kabel s integrovaným adaptérem a veškeré potřebné příslušenství pro montáž včetně vodotěsných prvků pro síťový kabel, montážní šablony a instalačního materiálu.

Zaujala vás tato venkovní kamera od Xiaomi? Využili byste dva objektivy pro sledování různých prostorů?

Zdroje: Xiaomi