Xiaomi vypustilo do Evropy kameru za 620 korun! Umí natáčet 2K video a má šikovné AI funkce

Xiaomi Smart Camera C100 oficiálně míří do Evropy za 25 eur (620 Kč)

Kamera nabízí 2K rozlišení, AI detekce a fyzickou krytku objektivu
Do Česka by mohla dorazit během několika týdnů až měsíců

Jakub Kárník
Publikováno: 25.8.2025 22:00

Pamatujete si na Xiaomi Smart Camera C100, o které jsme psali v květnu? Tehdy jsme spekulovali o ceně pod tisícovku a brzkém příchodu do Evropy. Teď je to oficiální – kamera se začala prodávat v několika evropských zemích za 24,99 eur (přibližně 620 Kč). Co to znamená pro český trh?

Z globálního webu rovnou do evropských obchodů

Xiaomi Smart Camera C100 je nyní k dispozici v Británii a Německu přímo v oficiálním e-shopu výrobce. Na Amazonu ji najdete také v Nizozemsku, Španělsku a Francii, i když s dodací lhůtou minimálně měsíc. Cena 25 eur je příjemným překvapením – v květnu jsme tipovali, že by mohla stát pod tisícovku, a realita je ještě lepší.

Pro připomenutí – jde o domácí kameru s 3Mpx snímačem a rozlišením 2304 × 1296 pixelů (2K). Širokoúhlý objektiv se světelností f/1,6 pokryje úhel 128 stupňů, což v praxi znamená, že z rohu místnosti uvidíte skoro všechno. Kamera zvládá barevné noční vidění při minimálním osvětlení a pro úplnou tmu má infračervené přisvícení s vlnovou délkou 940 nm – to je ta neviditelná varianta, která v noci nesvítí červeně.

AI funkce, které dávají smysl

Umělá inteligence v kameře není jen marketingový tah. Detekce osob funguje spolehlivě a rozezná člověka od domácího mazlíčka. Rozpoznání pláče dítěte ocení rodiče – dostanete notifikaci, když miminko potřebuje pozornost. Kamera také reaguje na hlasité zvuky jako rozbití skla nebo křik.

Zajímavá je funkce virtuálního plotu – vyznačíte v aplikaci oblast (třeba kolem trezoru nebo dveří) a kdykoliv tam někdo vstoupí, přijde vám upozornění. Všechno se zpracovává lokálně v kameře, takže vaše data neputují zbytečně na servery. A když zrovna nechcete být sledováni? Stačí zasunout fyzickou krytku před objektiv.

Moderní konektivita za lidovou cenu

Za 25 eur dostanete podporu Wi-Fi 6, což není v této cenové kategorii samozřejmost. Připojení je stabilnější a rychlejší než u starších standardů. Kamera se ovládá přes aplikaci Xiaomi Home, ale funguje i s Google Assistantem a Alexou.

Díky vestavěnému mikrofonu a reproduktoru můžete přes kameru obousměrně komunikovat. Algoritmy potlačení šumu a ozvěny zajišťují, že vás protistrana dobře uslyší. Video se ukládá na microSD kartu (8-256 GB), síťové úložiště NAS nebo do cloudu – na výběr máte tři možnosti.

Kdy se dočkáme v Česku?

Vzhledem k tomu, že kamera je už v sousedním Německu, český debut by neměl být daleko. Xiaomi obvykle rozšiřuje dostupnost během 1-3 měsíců po uvedení v západní Evropě. Očekávaná cena by mohla být kolem 700-800 korun, což by z C100 dělalo jednu z nejdostupnějších 2K kamer na trhu.

Co říkáte na novou kameru Xiaomi?

Zdroj: Mi.com

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na…