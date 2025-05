Nová kamera od Xiaomi nahrává ve 2K a láká na AI detekce. Zřejmě nebude stát mnoho

Čínský technologický gigant Xiaomi rozšiřuje své portfolio chytrých domácích zařízení o novou bezpečnostní kameru Smart Camera C100. Novinka, která by měla patřit mezi cenově dostupnější modely, láká na 2K rozlišení, detekci pomocí umělé inteligence a především na pečlivý přístup k ochraně soukromí uživatelů včetně fyzické krytky objektivu.

Kvalitní obraz za všech podmínek

Xiaomi Smart Camera C100 disponuje 3Mpx snímačem, který zachytí každý detail ve vašem domově díky rozlišení 2304 x 1296 pixelů. Širokoúhlý objektiv s pozorovacím úhlem 128° a velkou světelností f/1,6 umožňuje pokrýt podstatnou část místnosti z jediného místa.

Kamera zvládá barevné snímání i za nepříznivých světelných podmínek díky pokročilým algoritmům zpracování obrazu. Vysoká citlivost vestavěných senzorů zajišťuje barevný obraz i při velmi slabém osvětlení. Pro naprostou tmu je pak připravena infračervená noční viditelnost s vlnovou délkou 940 nm, která nevydává rušivé červené světlo, takže váš spánek nebude ničím narušen.

Ochrana soukromí na prvním místě

Pro ty, kteří se obávají o své soukromí, nabízí kamera hned několik úrovní zabezpečení. Tou nejdůležitější je fyzická krytka objektivu, kterou můžete jednoduše zasunout před čočku a okamžitě zastavit nahrávání. Toto řešení chrání vaše soukromí přímo u zdroje.

Kromě toho kamera podporuje maskování vybraných oblastí v záběru, takže můžete definovat zóny, které nebudou monitorovány. Veškeré AI funkce jsou zpracovávány lokálně, bez nutnosti odesílat data na cloudové servery, což zajišťuje rychlý a bezpečný výkon. Data přenášená do cloudu jsou navíc chráněna několika vrstvami šifrování.

Pokročilé AI funkce pro kompletní bezpečnost

Xiaomi Smart Camera C100 využívá umělou inteligenci pro řadu užitečných funkcí. Detekuje přítomnost osob a okamžitě vás upozorní, pokud někdo vstoupí do vašeho domova. Rozpozná pláč dítěte, takže můžete rychle reagovat, když vaše ratolest potřebuje pozornost. Kamera také identifikuje hlasité zvuky, jako je rozbíjení předmětů nebo pláč, a pošle vám notifikaci.

Pro zvýšení bezpečnosti můžete nastavit virtuální ploty kolem klíčových oblastí, takže budete upozorněni, kdykoli někdo do této zóny vstoupí nebo ji opustí. V případě narušení kamera spustí zvukový a vizuální alarm, který může odradit potenciální narušitele.

Praktické funkce pro každodenní použití

Kamera podporuje obousměrné hlasové hovory, takže můžete komunikovat s lidmi ve vašem domově přímo z telefonu. Díky vestavěnému algoritmu 3A (potlačení akustické ozvěny, potlačení šumu a automatické řízení zisku) si užijete vynikající kvalitu zvuku.

Pro snadné ovládání lze kameru propojit s hlasovými asistenty Amazon Alexa a Google Assistant. Integrovaný čip Wi-Fi 6 zajišťuje stabilní a plynulé připojení s vyšší odolností vůči rušení signálu. Díky technologii kódování H.265 je přehrávání videa plynulejší a zároveň zabírá o 50 % méně místa než při použití staršího kodeku H.264.

Co se týče úložiště, kamera podporuje tři způsoby ukládání dat – na microSD kartu (8-256 GB), síťové úložiště NAS nebo cloudové úložiště.

Cena a dostupnost

Xiaomi zatím neprozradilo, kolik bude nová kamera stát a kdy se podívá na český trh (pokud vůbec). Soudě podle ceny modelu, která u některých prodejců nedosahuje ani 600 Kč, by mohla novinka spadat do nižší cenové kategorie. Výrobce by za ni mohl chtít méně než tisícovku.

Jakou máte zkušenost s bezpečnostními kamerami od Xiaomi?

Zdroj: Xiaomi