Xiaomi do Česka přineslo novinku pro správu bezpečnostních kamer

Centrální jednotka Outdoor Camera Base Station rozšiřuje signál a prý i šetří energii

Podporuje lokální ukládání záznamů a disponuje zvukovým alarmem

Xiaomi už dlouho patří mezi uznávané výrobce bezpečnostních kamer pro běžné spotřebitele. Nabízí jak řešení na použití vevnitř, tak i venkovní modely, přičemž snad všechny podporují propojení s aplikací v chytrém telefonu a mnoho inteligentních vychytávek. Pro české uživatele, kteří to se zabezpečením myslí opravdu vážně, teď přineslo novou vychytávku.

Xiaomi Outdoor Camera Base Station je centrální jednotka umožňující snazší správu kamer od čínského výrobce. Zní to sice dobře, ale realita je bohužel taková, že k ní lze připojit pouze modely BW300 a BW500. Máte-li tedy jinou venkovní kameru, tento produkt nijak nevyužijete.

Novinka s cenou 799 Kč láká třeba na bezpečné lokální ukládání záznamů. Vložit do ní lze paměťovou kartu s kapacitou až 256 GB, takže se nemusíte být, že by vám rychle došlo místo. Centrální jednotka by také určitým způsobem měla umožnit sledování obrazu v reálném čase bez toho, aby se kamera pokaždé aktivovala, což má šetřit energii.

K centrální jednotce je možné připojit až čtyři kamery a díky tomu, že funguje i jako most mezi vaším routerem a samotnou kamerou, si můžete dovolit svůj model BW300 či BW500 umístit dál od vysílače. Xiaomi dále zmiňuje bezpečnostní čip MJA1 nebo zvukový alarm, který se aktivuje při detekci „nestandardní situace“.

