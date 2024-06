Xiaomi na čínský trh uvedlo novou venkovní kameru

Nesouc označení BW500, zaujme nízkou cenou a super výdrží

Nechybí jí detekce osob, podpora oboustranné komunikace nebo noční vidění

Není to tak dlouho, co jsme vás upozornili na venkovní bezpečnostní kameru Xiaomi BW300, kterou si za přijatelnou cenu můžete nechat dovézt i k sem do České republiky. Na čínském trhu mezitím debutovala kamera Xiaomi BW500, již výrobce uvedl za velmi pěkných 369 jüanů (necelých 1 200 Kč bez daně) v rámci aktuálně probíhající crowdfundingové kampaně.

Xiaomi Outdoor Camera BW500 vás na první pohled pravděpodobně ničím nezaskočí, svým designovým zpracováním totiž v podstatě kopíruje dříve vydané modely. V souvislosti s konstrukcí je dobré upozornit na stupeň krytí IP67, jenž kameru chrání před prachem i značnějším náporem vody.

Co se už týče samotného pořizování obrazu, kamera pracuje s rozlišením 2,5K (2560×1440 pixelů), 136° zorným polem a světelností f/1,6. Pro osvětlení až 10metrového prostoru disponuje klasickým LED světlem, díky svým infračerveným senzorům pak dovede nahrávat v noci jak barevně, tak i černobíle. Pro ukládání videí slouží eMMC úložiště se 32GB pamětí.

Když se pak zaměříme na chytré funkce, ani tentokrát nechybí detekce osob (nebo vozidel, zvířat atp.) na bázi umělé inteligence, která je poháněná výpočetní jednotkou s výkonem 1,2 TOPS. Samozřejmostí je také oboustranná komunikace, již na ještě vyšší úroveň posouvá technologie pro potlačení hluku, anebo alarm, který má odehnat potenciální nezvané hosty.

Xiaomi Outdoor Camera BW500 je dále vybavena baterií s kapacitou 10 000 mAh, díky níž slibuje až šestiměsíční výdrž. Algoritmu pro úsporu energie upravuje spotřebu na základě snímané scény. Kameře nechybí ani proprietární bezpečnostní čip MJA1.

