Tento chytrý Xiaomi ohřívač ovládnete appkou i hlasem! Navíc to vypadá, že přijde globálně. Co nabídne?

Společnost Xiaomi se patrně chystá rozšířit svou globální nabídku chytrých domácích spotřebičů o další zajímavý kousek – Xiaomi Smart Graphene Heater. Tento chytrý ohřívač byl sice poprvé uveden na čínský trh už v září 2023, ale nyní se objevil i na globální verzi stránky společnosti, což pravděpodobně naznačuje, že se ho v dohledné době dočkají i uživatelé na dalších trzích.

Tento ohřívač slibuje skutečně rychlé zahřátí – výrobce uvádí, že teplo začne vydávat už za tři sekundy. Funguje na principu PTC keramického topení s grafenovým povlakem a využívá technologii dálkové infračervené rezonance (FIR), což umožňuje rychlé a efektivní prohřívání místnosti.

Grafenový povlak je v tomto případě spíše módním výrazem, protože v praxi nemusíte vůbec poznat rozdíl oproti běžné kvalitní keramice. Některé FIR ohřívače navíc hůře rozfoukávají vzduch, takže při špatném umístění může být distribuce tepla v pokoji nerovnoměrná.

Tuto problematiku však zmírňují dvě věci: s výkonem 2 000 W a širokým oscilačním úhlem 70° dokáže efektivně distribuovat teplo. Uživatelé si mohou vybrat ze tří režimů proudění vzduchu a systém regulace teploty dynamicky upravuje úroveň výkonu, aby udržel zvolenou teplotu.

Pokud už se ale eventuálně rozhodnete pro koupi tohoto ohřívače, je dobré rozmyslet si jednu zásadní věc. Výkon 2 000 W sice patří mezi běžný výkon přímotopů, ale při častém používání se může hodně rychle stát jedním z nejdražších způsobů vytápění.

Xiaomi ohřívač nabídne i chytré funkce a bezpečnost

Xiaomi Smart Graphene Heater lze ovládat dotykovými prvky umístěnými na horním panelu. Jak už to u chytrých zařízení od Xiaomi bývá, nechybí ani možnost vzdáleného ovládání prostřednictvím aplikace Xiaomi Home nebo hlasovými příkazy přes Google Asistenta či Google Home. To je obecně velký benefit, pokud spravujete ekosystém chytré domácnosti.

Co se týče bezpečnosti, výrobce myslel i na ni. Xiaomi ohřívač je vybaven funkcemi pro ochranu proti přehřátí a automatickým vypnutím v případě naklonění, které by mohlo signalizovat budoucí převržení. Rozměry zařízení jsou 176 x 467 mm a váží 2,3 kg, takže by neměl zabírat příliš mnoho místa a je relativně přenosný.

V tuto chvíli bohužel stále není stoprocentně není jasné, kdy přesně se Xiaomi Smart Graphene Heater globálně objeví na trhu, v jakých zemích bude dostupný a jaká bude jeho cena.

Pro srovnání, Xiaomi dříve prodávalo podobný produkt, Smart Tower Heater Lite, například v Německu za cenu kolem 99,99 € (takže v přepočtu zhruba 2 500 Kč). Je tedy možné, že cena grafenového ohřívače se bude pohybovat v podobném rozmezí.

Zaujal vás ohřívač? Pokud ano, zvážili byste koupi?

Zdroj: NotebookCheck, Xiaomi