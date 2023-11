Teplo za tři vteřiny! Xiaomi Smart Tower Heater Lite

Xiaomi Smart Tower Heater Lite je elegantní ohřívač

Bílá barva mu sluší, krásně ladí s produkty Xiaomi

Topí okamžitě, ale pozor na účty za elektřinu

Xiaomi nabízí úplně všechno. Trochu přeháníme, ale nabídka produktů je u této společnosti téměř neomezená. Mobilní telefony zná každý, totéž platí pro elektrické koloběžky a zařízení pro domácnost. Někteří pomocníci jsou velmi užiteční, jiné upotřebíte jen příležitostně.

Velikou slabost mám pro horkovzdušnou fritézu, hodně se mi líbí tablet na kreslení, za pětistovku je to skvělý dárek na Vánoce. Dnes se zaměříme na Xiaomi Smart Tower Heater Lite. Je skvělý na chatu, dobře vám poslouží i doma. Navíc je jeho cena nastavena rozumně.

Zařízení je to velmi pěkné, bílá barva nikdy neurazí. Poprvé vás překvapí nízká hmotnost kolem dvou kilogramů, Xiaomi Smart Tower Heater Lite (doufám, že se neobjeví nějaká další verze s delším jménem už tak je dosti dlouhé…) je velmi lehký produkt, který můžete přenášet dle libosti, zvládnout to i děti. A to je velká výhoda, zatopíte si přesně dam, kde to v dané chvíli potřebujete.

Další velikou výhodou je velmi rychlý start, teplo je doslova instantní. Stačí pár vteřin (tentokráte to není jen reklamní slogan, ale popis skutečnosti) a těšit se můžete na intenzivní proud tepla. Ale nic není zadarmo, ani elektřina ne. Xiaomi Smart Tower Heater Lite (respektive jeho topné těleso) má výkon 2000 wattů, k dispozici je několik různých režimů a možností nastavení.

K dispozici jsou hned čtyři režimy, topné těleso se navíc může lehce otáčet v rozsahu pár desítek stupňů. Teplotu je možné nastavit na 22 až 28 stupňů, spotřeba a výkon zařízení klesají v okamžiku, kdy se blíží dosažení nastavené teploty. Dostáváme se tím k provozním nákladům – při plném výkonu se můžeme blížit částce 20 korun za hodinu vytápění, reálně ale bude o něco málo nižší, navíc se nepředpokládá, že by zařízení trvale běželo naplno.

V LIDLu koupíte skvělá sluchátka Xiaomi za pár stovek. Mají ANC i bezdrátové nabíjení čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

Vše můžete snadno ovládat pomocí tlačítek na horní straně, pohodlnější volbou je ale použití mobilní aplikace Mi Home, kterou si můžete zdarma stáhnout do telefonu, Xiaomi Smart Tower Heater Lite zde spárovat a následně vše ovládat touto cestou. Zařízení můžete na dálku spustit případně vypnout, můžete nastavit interval, po kterém se automaticky vypne. Stejně tak můžete zapnutí a vypnutí předem naplánovat.

Ovládání skrze WiFi je rychlé a spolehlivé, přímo se nabízí možnost zatopit si v chatě ještě před samotným příjezdem, podobně si můžete zatopit doma v okamžiku, kdy se například vracíte z dovolené a jsou tuhé mrazy. Vytápět celou domácnost jen pomocí Xiaomi Smart Tower Heater Lite by nebylo moc praktické ani ekonomické, ale zařízení mi dává smysl právě svým rychlým startem, snadnou přenositelností a možností vzdáleného ovládání. V zimě vám velmi dobře poslouží, můžu jej doporučit. Pokud se vám líbí, připravte si něco málo přes 2000 korun, právě tolik aktuálně stojí.

Jak se vám líbí Xiaomi Smart Tower Heater Lite?

Zdroj: Xiaomi