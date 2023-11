Kreslící tablet Xiaomi za pětistovku. Kreslit jde čímkoliv!

Xiaomi Mi LCD Writing Tablet 13.5″ je levný kreslící tablet

Kreslit můžete pomocí přiloženého pera, funguje i vidlička :)

Nečekejte žádné pokročilé funkce, ale líbit se vám bude moc

Baví vás nebo vaše děti kreslit, ale nechcete spotřebovávat tuny papíru a současně nechcete utrácet? Řešením může být Xiaomi Mi LCD Writing Tablet 13.5″, levný kreslící tablet. Vyjde na pětistovku, ovládat se ho naučíte okamžitě, snese méně šetrné zacházení. Má tablet nějakou nevýhodu?

K tabletu rovnou dostanete jednoduché pero, pomocí kterého kreslíte. Ale kreslit se dá čímkoliv, dětem jsem ukázal kreslení pomocí vidličky a líbí se jim to moc (ale dlouhodobě to určitě nedoporučujeme, displej můžete poškodit). Tloušťku čáry měníte úrovní tlaku na displej, ten kdykoliv můžete smazat a začít znovu. K tomu slouží tlačítko přímo na těle tabletu případně se horním koncem pera dotknete oblasti nad displejem. Chválím posuvník pro zamknutí obrazovky, tu pak nejde smazat.

I při zamknutém posuvníku jde ale na displej pořád kreslit, to mi přijde trochu nelogické respektive by se mi více líbilo, kdyby zamknutí bylo úplné. Někomu by mohla chybět absence gumy, smazat se dá všechno nebo nic, žádné průběžné opravy dělat nemůžete. Výsledný obrázek neuložíte a není jej možné sdílet. Ale když se podíváme na cenovku…

Tablet nemusí sloužit nutně jen pro kreslení, umím si představit například jeho umístění na zdi, kde jej můžete používat pro psaní vzkazů nebo úkolů pro další členy domácnosti. Úkoly můžete průběžně škrtat, po splnění toho posledního můžete smazat celý displej. Pero jde snadno uchytit k samotnému tabletu, je zde malá drážka. A když už jsme nakousli konstrukci – tablet je extrémně lehký, plasty neváží téměř nic.

Kreslící tablet coby úkolovník pro celou domácnost? Proč ne

Podobných produktů existuje celá řada a kreslící tablet Xiaomi má spoustu konkurentů. Cena a funkce podobných produktů se mohou zásadním způsobem lišit, sám mám doma už déle než rok Huawei MatePad Paper. Ten nabízí mnohem více funkcí, ale jeho cena je násobně vyšší. Rozhodně to není produkt, který byste sobě nebo svému dítku například k svátku. Ostatně se můžeme podívat ke společnosti Apple – za cenu Apple Pencil druhé generace můžete mít hned pět kreslících tabletů Xiaomi (včetně pěti magnetických per). Ano, funkce jsou nesrovnatelné.

Právě cena je rozhodující, Xiaomi Mi LCD Writing Tablet 13.5″ pořídíte za pár stokorun. Pokud se vám jej náhodou podaří rozbít, nic se neděje. Pokud jej koupíte dětem a ty přestane bavit (ty moje to zatím bavit nepřestalo), zkrátka jej odložte do skříně, nepřišli jste o moc peněz. Druhým plusem je maximálně jednoduchá obsluha, není se co učit, prostě jej rovnou začnete ovládat. A je jedno, jestli jsou vám tři roky nebo osmdesát…

Pořídíte si kreslící tablet?

Zdroj: Vlastní