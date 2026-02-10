Xiaomi začalo vyrábět odnímatelný foťák. Na telefon si ho možná připevníte už letos Hlavní stránka Zprávičky Odnímatelný fotoaparát Xiaomi Modular Optical System podle leakera vstoupil do sériové výroby Modul s Micro Four Thirds snímačem a 35mm objektivem f/1,4 se může na trhu objevit ještě letos Prvním kompatibilním telefonem má být údajně připravované Xiaomi Mix 5 Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 10.2.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Pamatujete si na pozoruhodný koncept, který Xiaomi předvedlo na loňském veletrhu MWC 2025? Odnímatelný fotoaparát Xiaomi Modular Optical System, jenž se magneticky uchytí na záda smartphonu, tehdy výrobce prezentoval jako interní projekt s nejistou budoucností. Nyní se však zdá, že by v letošním roce mohl dorazit na trh. Sériová výroba údajně zahájena Co modul nabízí Který telefon ho dostane první? Sériová výroba údajně zahájena Podle známého leakera Digital Chat Station modul vstoupil do masové výroby a mohl by se na trhu objevit už v letošním roce. Přesný termín uvedení zatím není znám, avšak samotný fakt, že Xiaomi projekt posunulo do fáze sériové výroby, nasvědčuje vážným komerčním záměrům. Je samozřejmě nutné počítat i s možným scénářem, že Xiaomi produkt uvolní pouze pro domácí trh. Není nutně vyloučeno, že modul bude možné pořídit i v Evropě, ale v současné době tomu nic konkrétního nenasvědčuje. Co modul nabízí Xiaomi Modular Optical System není obyčejný přídavný objektiv – obsahuje vlastní 100Mpx snímač standardu Micro Four Thirds, který je více než dvakrát větší než 1″ senzor Sony LYT-900 v Xiaomi 15 Ultra. Objektiv s ohniskovou vzdáleností 35 mm a světelností f/1,4 až f/11 doplňuje manuální ostřicí kroužek. Klíčovou technologií je LaserLink – laserový přenos dat rychlostí až 10 Gb/s, díky němuž modul využívá výpočetní výkon telefonu pro zpracování obrazu. Xiaomi slibuje podporu UltraRAW a dynamický rozsah až 16 EV. Modul nepotřebuje vlastní baterii – napájí se přímo z telefonu. Který telefon ho dostane první? Prototyp byl loni demonstrován s upraveným Xiaomi 15, avšak spekuluje se, že prvním telefonem s potřebnou LaserLink konektivitou bude chystané Xiaomi Mix 5. Největším omezením systému zůstává fakt, že vyžaduje speciální hardware – nestačí pouze magnetický kroužek na zádech, ale také datové kontakty pro vysokorychlostní přenos. Prototyp, který značka vystavovala na MWC, vážil přibližně 100 gramů a na menším Xiaomi 15 působil poněkud neohrabaně. Na větším zařízení třídy Mix by ale mohl sednout lépe. Pořídili byste si k telefonu takový přídavný fotoaparát? Zdroje: Weibo, GSMArena, Gizmochina O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář čína fotoaparát Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024