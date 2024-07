Už za pár týdnů se dočkáme několika nových ohebných telefonů

Své novinky ukáže Samsung, Xiaomi i Honor

Xiaomi by mohlo poprvé ukázat MIX Fold mimo Čínu

Společnost Xiaomi zatím nepředstavila žádný skládací telefon mimo Čínu. Podle důvěryhodného leakera se to ale chystá změnit s modelem MIX Fold 4, který by měl konkurovat všem nadcházejícím ohebným telefonům, ať je řeč o Honoru Magic V3 nebo Galaxy Z Foldu6 od Samsungu. Svými specifikacemi by mohla skládačka od Xiaomi zejména jihokorejskému telefonu pořádně zatopit. Pokud se tedy ukáže i v Evropě. Globální uvedení totiž ještě nutně neznamená, že se daný produkt objeví i u nás. Xiaomi má ve zvyku za „globální“ považovat uvedení například jen v Indii.

Původně se přitom vůbec nepředpokládalo, že by se Xiaomi MIX Fold 4 mohl objevit i na trzích mimo Čínu, ale podle leakera Ice Universe se to ale s MIX Fold 4 změní. Xiaomi údajně chystá globální verzi, která by se správným marketingem a zacílením mohla pořádně provětrat konkurenci. A nutno říct, že minimálně Samsung ji začíná potřebovat…

Už loňský MIX Fold 3 byl velmi solidní kus hardwaru:

Xiaomi Mix Fold 3 review

Xiaomi MIX Fold 4 by se po uvedení na trh měl stát nejtenčím skládacím telefonem na trhu, čímž by pravděpodobně sesadil z trůnu Honor Magic V3, který bude uveden na trh příští týden. Unikl i obrázek zobrazující záda telefonu, na němž vidíme čtyři fotoaparáty. Prý se jedná o 50MP 1/1,55″ senzor Light Hunter 800 s OIS, 1/2,8″ 60MP teleobjektiv s 2x přiblížením (OmniVision OV60A), 12MP ultraširokoúhlý a 10MP periskopický teleobjektiv s 5x optickým zoomem.

Skládačka bude poháněna čipsetem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, nabídne voděodolnost IPx8 a baterii s kapacitou 5 000 mAh, která by měla podporovat 67W kabelové nabíjení. K představení by dle dostupných informací mělo dojít už v srpnu.

Kterou z nadcházejících skládaček byste si koupili?

Zdroj: Evan Blass (X), Ice Universe (X)