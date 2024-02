Xiaomi prý uvede ohebný Mix Fold 4 i na globálním trhu

Půjde o nekompromisní skládačku s nejnovějším Snapdragonem

Zatím ale není jasné, zda se dostane i do Česka

Evropský trh s ohebnými telefony se začal konečně probouzet. Na podzim k nám dorazilo OnePlus Open, které se ihned zařadilo do naprosté špičky, nedávno jsme se dočkali také Honoru Magic V2, který má také rozhodně čím zaujmout. Po Foldech od Samsungu, jsou oba dva kousky svěžím větrem, čistě po konstrukční stránce jsou jasně lepší a praktičtější. Ještě těžší to chce Samsungu, ale i dalším výrobcům udělat Xiaomi. To má totiž svou skládačku Mix Fold 4 představit i v Evropě a to poměrně brzy, čímž získá obrovskou konkurenční výhodu.

Xiaomi Mix Fold 4 podle všeho dorazí na globální trhy, téměř jisté je Rusko a Turecko, zatím ale nevíme, zda se podívá i do dalších zemí. Ale dávalo by to smysl. Telefon má nabídnout čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, konkurence od OnePlus a Honoru disponuje o generaci starším procesorem. Teoreticky by tedy mohlo jít o vůbec první ohebný telefon (globálně), který se pochlubí nejnovější generací.

Telefon má dvě modelová označení – 2405CPX3DC (pro Čínu) a 2405CPX3DG (pro globální trh). Datum představení je nejasné, předchozí generaci uvedl čínský gigant loni v srpnu. Letos bychom se však podle několika zdrojů mohli dočkat o něco dříve. Skládačky od Xiaomi se vyznačují extrémně tenkým tělem, kvalitními fotoaparáty, na poměry ohebných telefonů i dobrou výdrží a jasnými displeji. Čistě po hardwarové stránce by tedy mohl Xiaomi Mix Fold 4 konkurenci naprosto rozdrtit.

Koupili byste si skládačku od Xiaomi?

Zdroj: GSMChina