Xiaomi sice na MWC oficiálně představila vlajkové telefony Xiaomi 13 a Xiaomi 13 Pro, ale to neznamená, že bychom se letos už žádných prémiových telefonů nedočkali. Ve skutečnosti je to přesně naopak. To nejlepší si totiž čínská firma ještě schovává. Samozřejmě jde o modely Xiaomi 13 Ultra a Xiaomi Mix Fold 3, které se mají představit poměrně brzy.

Xiaomi 13 Ultra dorazí podle všeho v dubnu a Lei Jun, zakladatel společnosti Xiaomi se nechal již v minulosti slyšet, že dorazí i do Evropy, což je skvělá zpráva. Minulý rok si totiž firma nechala Xiaomi 12S Ultra pouze pro čínský trh. Kromě toho se představit také skládací Xiaomi Mix Fold 3 a půjde přímo proti Samsungu. Objeví se totiž v srpnu, kdy jihokorejská firma pravidelně představuje modely Z Flip a Z Fold. V tuto chvíli ale nevíme, zda se i skládačka objeví na globálních trzích, zatím můžeme jen doufat.

Xiaomi Mix Fold 2 review

