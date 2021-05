HarmonyOS s MIUI v Xiaomi mobilu? Toto video to “dokazuje”

O systému HarmonyOS, který se čínská společnost Huawei chystá co nevidět veřejně vypustit i do mobilů, se v posledních týdnech hodně mluví a píše. Není divu. Nové prostředí má teoreticky potenciál zatřást základy dominantního postavení Androidu a iOS. Jen zavedením do Huawei mobilů v čínských či dalších asijských zemích by systém rázem čítal stovky milionů uživatelů. Už dříve jsme vás informovali o tom, že systém by od Huawei mohly postupně přebírat i další společnosti. Například spekulace kolem Xiaomi teď přiživuje nové video, kde telefon této značky údajně využívá tradiční nadstavbu MIUI vybudovanou právě na HarmonyOS.

Xiaomi’s MIUI Powered By HarmonyOS – WHAT?

Nutno podotknout, že záběry nevypadají úplně neprůstřelně (proto ty uvozovky v nadpisu). V Xiaomi mobilech jde celkem snadno tato spouštěcí sekvence editovat. Ale nereálné tyto zvěsti také rozhodně být nemusejí. V Číně jsou totiž na velmi chladném bodě vztahy mezi společnostmi Xiaomi a Google, které také vyústily v jakýsi bojkot amerického giganta. Takže přechod na “domácí” systém a oželení amerického prostředí včetně aplikací by mohlo dávat smysl. HarmonyOS prý navíc dokáže spustit základní Google služby, takže pokud by Xiaomi chtělo, možná by mohlo systém od Huawei obalený do vlastního MIUI ironií osudu používat s americkými aplikacemi. Těžko ale říct, v které zemi by se do takové kombinace firma pustila.

Jak moc věříte záběrům ve videu?

Zdroj: YouTube