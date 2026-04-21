Mimořádně praktický ventilátor Xiaomi přišel do Česka! Je chytrý, nabijete ho z powerbanky a dá se složit do přepravního boxu Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi Mijia Smart Standing Fan Pro Slim dorazil do Česka s cenou 2 999 Kč Ventilátor se pyšní tloušťkou pouhých 8,7 cm a napájí se i z powerbanky Výdrž na 10 000mAh powerbance činí až 22 hodin, dosah proudění dosahuje 14 metrů Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 21.4.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Nadcházející letní měsíce lákají k výletům na chatu, kempování i posezení na zahradě, a právě tam zpravidla narazíte na problém s nepříjemně horkým vzduchem. Běžné ventilátory vám v takových situacích moc nepomohou, protože je jen tak daleko od zásuvky nenapojíte. Xiaomi na to myslelo u svého nejnovějšího modelu, který se mimochodem pyšní dvojicí prestižních designových ocenění. Novinka s označením Mijia Smart Standing Fan Pro Slim se dostává i na český trh, a to s docela rozumnou cenovkou 2 999 Kč. Ultra tenký design a oceněná konstrukce Napájení z powerbanky dělá z ventilátoru cestovní parťák Sedm lopatek, osm režimů vánku a dosah 14 metrů Bluetooth ovladač, chytrá domácnost a praktické detaily Cena a dostupnost v Česku Ultra tenký design a oceněná konstrukce Největším lákadlem ventilátoru je jeho hlava s tloušťkou pouhých 8,7 cm. Xiaomi uvádí, že jde o o 63 % štíhlejší konstrukci oproti předchozímu modelu Mi Smart Standing Fan 2, který měl v nejsilnějším místě 23,9 cm. Minimalistický design porotci ocenili dvojicí renomovaných cen – ventilátor si odnesl iF Design Award i Red Dot Design Award pro rok 2025. Stabilitu zajišťuje kovová základna o síle 3 mm, která zabraňuje převrácení i na hladších površích. Příjemným bonusem je modulární konstrukce. Ventilátor se dá snadno rozebrat a uložit do dodávaného pevného pouzdra z EPP materiálu, vydrží i převoz v kufru auta. Využijete ho jak pro sezonní skladování v zimních měsících, tak v případech, kdy si chcete vzít ventilátor například na chatu. Napájení z powerbanky dělá z ventilátoru cestovní parťák To, co Mijia Smart Standing Fan Pro Slim skutečně odlišuje od konkurence, je univerzální USB-C port pro napájení. V balení najdete 18W adaptér do zásuvky, ale ventilátor funguje i z libovolné powerbanky s protokolem QC nebo PD a výstupem minimálně 18 W (9 V nebo 12 V). Pokud powerbanka tyto parametry nesplňuje, budete omezení – například v režimu Direct budou k dispozici jen dvě rychlostní úrovně a režim přirozeného vánku vůbec nepoběží. Výrobce uvádí, že s 10 000mAh powerbankou Mi Wireless Power Bank Essential vydrží ventilátor na nejnižší úrovni bez oscilace fungovat až 22 hodin. To je zajímavý údaj pro vícedenní kempování nebo situace, kdy v okolí není k dispozici elektrická zásuvka. Spotřeba je na tomto stupni skutečně minimální – pouhých 1,9 W. Při osmihodinovém denním používání po 90 dní tak podle výrobce spotřebujete jen 1,4 kWh elektřiny. Sedm lopatek, osm režimů vánku a dosah 14 metrů Ventilátor využívá sedm aerodynamicky tvarovaných lopatek, které společně generují proudění vzduchu až 25 m³/min s dosahem 14 metrů. Horizontální oscilace je v základu nastavená na 90°, ale prostřednictvím aplikace Xiaomi Home ji lze zúžit na 30° nebo 60°. Hlavu ventilátoru je zároveň možné naklonit až o 90° vzhůru, což usnadní cirkulaci vzduchu ve větších prostorách. V aplikaci najdete osm předvolených režimů přirozeného vánku, které Xiaomi vytvořilo na základě dlouhodobých měření proudění vzduchu v různých prostředích. Na výběr máte režimy simulující vánek u jezera, na golfovém hřišti, při kempování, na terase, střeše, v mokřadu, na horském vrcholu či na pláži. V režimu Direct pak máte k dispozici 100 úrovní rychlosti pro jemné doladění intenzity. Hlučnost na nejnižší úrovni výrobce udává na 26,8 dB(A), což by při spánku nemělo rušit. Bluetooth ovladač, chytrá domácnost a praktické detaily Ovládat ventilátor můžete hned několika způsoby. Přímo na těle najdete dotyková tlačítka se čtyřmi přednastavenými rychlostmi, které v aplikaci odpovídají úrovním 1, 35, 70 a 100. K dispozici je také Bluetooth dálkový ovladač s dosahem až 30 metrů, který se magneticky uchycuje přímo na ventilátor – pořád ho tak máte po ruce a nebude se vám válet po pokoji. Praktické řešení to bude hlavně venku, kde oceníte, že nemusíte k ventilátoru pokaždé přijít. Ventilátor se samozřejmě propojí s aplikací Xiaomi Home, kde si můžete vytvořit vlastní křivku proudění vzduchu nebo naplánovat automatické zapnutí a vypnutí. Nechybí ani integrace s Google Home a Amazon Alexa pro hlasové ovládání. Z praktických detailů stojí za zmínku dětská pojistka pro bezpečnost nejmenších členů domácnosti a odnímatelný přední kryt, který usnadní údržbu a čištění lopatek. Cena a dostupnost v Česku Xiaomi Mijia Smart Standing Fan Pro Slim je v Česku aktuálně k dispozici v autorizovaném mistore.cz za 2 999 Kč, přičemž je skladem a dopravu přes Zásilkovnu prodejce poskytuje zdarma. Starší model Xiaomi Smart Standing Fan 2 Pro, který jsme testovali, se aktuálně dá pořídit za podobnou částku, ale nenabízí napájení z powerbanky ani štíhlý design. Cena 2 999 Kč se mi vzhledem k výbavě jeví jako rozumná. Za tuto částku totiž získáte ventilátor s chytrými funkcemi, integrací do ekosystému Xiaomi Home a univerzální možností napájení, což u klasických stojanových modelů do této cenové kategorie nenajdete. Je ale potřeba si uvědomit, že 90° horizontální oscilace je spíše standardní a pro pokrytí opravdu velké místnosti by se hodil rozsah 180° nebo více. Pokud tedy ventilátor primárně potřebujete do velkého obýváku a nezajímá vás přenosnost, starší model s větším oscilačním rozsahem by mohl dávat větší smysl. Kdo naopak hodně cestuje, vyrazí občas na kemp nebo chce ventilátor využívat i na zahradě či balkóně, dostane s Mijia Smart Standing Fan Pro Slim zařízení, které se mu hned tak neomrzí. Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025