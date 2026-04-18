Xiaomi představilo dva levné notebooky! Lákají na 120Hz displej a velkou baterii

Xiaomi v Číně uvedlo dva nové notebooky z řady Redmi Book 2026 s úhlopříčkami 14 a 16 palců Oba modely nabízí 120Hz displej, ale čipsetem je rok stará Intel Meteor Lake místo novější generace Ceny startují na 5 499 CNY, v přepočtu zhruba 17 000 Kč, na český trh ale oficiálně nedorazí Jakub Kárník Publikováno: 18.4.2026 22:00

Značku Redmi si většina z nás spojuje především s levnými smartphony a sluchátky, jenže Xiaomi pod tímto jménem už několik let nabízí také notebooky. Nyní do nabídky přibyly dva nové přírůstky řady Redmi Book 2026, které mají posloužit jako dostupnější alternativa k dražší sérii Xiaomi Book Pro. Hlavní tahák: displej se 120 Hz Uvnitř čeká malé zklamání Pouze pro čínský trh, ostatní mají smůlu Hlavní tahák: displej se 120 Hz Xiaomi si evidentně dobře uvědomuje, že běžný zákazník v obchodě posuzuje notebook přes displej. A tam mají nové Redmi Booky co nabídnout. Menší z dvojice, Redmi Book 14 2026, přichází se 14″ panelem s rozlišením odpovídajícím 1800p, poměrem stran 16:10 a obnovovací frekvencí 120 Hz. Jas 500 nitů, stoprocentní pokrytí sRGB a plné DC stmívání jsou u cenově dostupnějšího notebooku příjemným bonusem. Větší Redmi Book 16 2026 už na tom tak skvěle není. Ano, také má 120Hz panel s rozlišením 1600p, ale jasem jen 400 nitů. Při práci venku nebo u prosluněného okna to může být znát. Uvnitř čeká malé zklamání Jakmile ale odpoutáme pohled od displeje, euforie rychle opadá. Xiaomi do obou notebooků nasadilo procesor Intel Core Ultra 5 125H, což je mainstreamový zástupce architektury Meteor Lake. Jenže tato generace je na trhu už od konce roku 2023 a Intel mezitím vypustil dva nástupce – nejdříve energeticky úspornou řadu Lunar Lake a letos ještě výkonnější Panther Lake. Vidět v modelové řadě označené rokem 2026 čip staršího kalibru je proto minimálně zvláštní rozhodnutí. Zbytek konfigurace už velká překvapení nepřináší. Procesor doprovází až 16 GB operační paměti LPDDR5X s rychlostí 7 467 MT/s a úložiště SSD na sběrnici PCIe 4.0 s kapacitou až 1 TB. Redmi Book 14 váží okolo 1,49 kg, větší šestnáctka pak 1,86 kg, oba v sobě ukrývají 80Wh baterii a v krabičce najdete 100W GaN nabíječku. Ano, čtete dobře – oba modely mají shodnou baterii navzdory tomu, že šestnáctka má o dva palce větší displej a logicky si tedy říká o víc energie. Na větší úhlopříčce proto výdrž téměř jistě bude citelně kratší. Pouze pro čínský trh, ostatní mají smůlu Pojďme ale ke klíčovému bodu – cenám. Redmi Book 14 2026 startuje na 5 499 CNY, což je při aktuálním kurzu zhruba 17 000 Kč. Šestnáctipalcový model vyjde o něco dráž, konkrétně na 5 699 CNY, tedy asi 17 600 Kč. Tyto částky nelze brát jako směrodatné, protože oba notebooky míří čistě na čínský domácí trh a do Evropy cesta oficiálně nevede. Kdo by si přesto chtěl Redmi Book 2026 pořídit, musel by spoléhat na šedé dovozce, nepřátelskou čínskou klávesnici, čínské předinstalované Windows a s nadsázkou řečeno i na modlitbu, že nic nepotřebuje reklamovat. To je bohužel realita prakticky všech notebooků Xiaomi. V kontextu čínského trhu mají ale nové Redmi Booky smysl. Jsou znatelně levnější než vyšší řada Xiaomi Book Pro 2026 a pro nenáročného uživatele, kterému jde o displej, slušné tělo a základní výkon do kanceláře, to může být zajímavá volba.

Zdroj: notebookcheck