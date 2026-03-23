Xiaomi ukázalo chytré krmítko s kamerou a AI funkcemi. K čemu je to dobré? Adam Kurfürst Publikováno: 23.3.2026 18:30 Chytrá domácnost se postupně rozšiřuje i do péče o domácí mazlíčky. Po automatických fontánách a samočisticích záchodcích přichází na řadu krmítka, která dokáží nejen dávkovat potravu, ale také sledovat, zda si váš mazlíček skutečně přišel pro jídlo. Xiaomi nyní představilo vylepšenou verzi druhé generace svého chytrého krmítka, tentokrát s integrovanou kamerou a AI funkcemi. Integrovaná kamera vidí i v noci Krmítko samo pozná, zda mazlíček jí Zásobník s vysokou kapacitou Cena a dostupnost Pro koho je krmítko vhodné? Integrovaná kamera vidí i v noci Hlavní novinkou oproti předchozímu modelu je 5Mpx kamera se 150° ultraširokoúhlým záběrem. Díky tomu zachytí celou oblast kolem misky, aniž byste museli řešit úhel natočení. Pro natáčení ve tmě disponuje kamera 940nm infračerveným přisvícením, které umožňuje sledování i v noci bez rušivého červeného světla. Krmítko podporuje 24hodinové sledování v reálném čase. Pro ukládání záznamů si můžete vybrat mezi lokálním úložištěm pomocí microSD karty (16–128 GB) nebo placeným cloudovým úložištěm. MicroSD karta není součástí balení. Krmítko samo pozná, zda mazlíček jí Xiaomi do krmítka integrovalo své AI algoritmy pro rozpoznávání. Zařízení automaticky detekuje, když se mazlíček přiblíží k misce, a dokáže rozpoznat, zda skutečně jí. Díky tomu můžete přes aplikaci v telefonu sledovat stravovací návyky svého mazlíčka a případně upravit porce nebo časování krmení. Díky integrované kameře nabízí krmítko spoustu chytrých funkcí (strojově přeloženo z čínštiny) Krmítko podporuje technologii Xiaomi HyperConnect, takže jej můžete propojit s dalšími zařízeními v ekosystému Xiaomi Home. Ovládání probíhá přes aplikaci v telefonu, kde nastavíte časový plán krmení, velikost porcí a sledujete záznamy z kamery. Zásobník s vysokou kapacitou Zásobník pojme 5 litrů suchého krmiva, což odpovídá přibližně 2,5 kg granulí. Krmítko zvládne granule o velikosti do 18 mm a disponuje automatickou korekcí – pokud se krmivo zasekne, motor se sám reverzuje a problém vyřeší. Xiaomi myslelo i na čerstvost krmiva. Zásobník využívá trojité těsnění proti vlhkosti a nechybí ani záložní napájení pro případ výpadku elektřiny, které zajistí dodržení nastaveného plánu krmení. Cena a dostupnost Mijia Smart Pet Feeder 2 Visual Edition vstupuje do crowdfundingu 30. března na platformě Xiaomi Youpin s cenou 449 jüanů (asi 1 400 Kč). Doporučená maloobchodní cena po skončení akce bude 549 jüanů (přibližně 1 700 Kč). Zatím jde o čínskou exkluzivitu a není jasné, zda se krmítko podívá i na globální trhy. Pro koho je krmítko vhodné? Krmítko s kamerou ocení především majitelé koček a menších psů, kteří tráví hodně času mimo domov a chtějí mít přehled o stravovacích návycích svého mazlíčka. AI rozpoznávání a notifikace vám dají vědět, kdy si váš mazlíček přišel pro jídlo. Naopak pro ty, kdo jsou většinu dne doma nebo mají více mazlíčků (kteří se mohou u jedné misky střídat), nemusí být přidaná hodnota kamery dostatečná – v takovém případě postačí levnější verze bez kamery. Využili byste u krmítka funkci sledování přes kameru? Zdroje: ITHome, Gizmochina, XiaomiTime