Xiaomi ukázalo chytrou myčku s jednou super vychytávkou! Co na ni říkáte? Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi v Číně představilo chytrou myčku Mijia Smart Dishwasher Pro za 6 999 jüanů (asi 21 300 Kč) Vestavná novinka promítá průběh mytí přímo na podlahu a má 450ml nádržku na detergent Zařízení nabídne propojení s aplikací Mijia, hlasové ovládání asistentem XiaoAI a 16+4 mycích programů Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 3.5.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Že se Xiaomi neomezuje jen na chytré telefony, hodinky a drobnou elektroniku, dokazuje na čínském trhu už několik let. Tamní katalog Mijia tvoří desítky velkých spotřebičů a nyní se rozšířil o další zajímavý kousek. Nová vestavná myčka Mijia Smart Dishwasher Pro pojme až 18 sad nádobí a nabízí několik chytrých vychytávek, s nimiž se v Evropě tak často nesetkáme. Cena byla stanovena na 6 999 jüanů, což v přepočtu odpovídá zhruba 21 300 Kč. Průběh mytí se promítá na podlahu Doplnění čisticího prostředku jednou za tři týdny Hygiena díky vysoké teplotě Do Evropy se nejspíš nepodívá Průběh mytí se promítá na podlahu Snad nejunikátnější součástí výbavy je projektor zobrazující průběh mycího cyklu přímo na podlahu. Místo skrčení k ovládacímu panelu tak postačí pohled k zemi a uživatel hned vidí, v jaké fázi se mytí nachází. Sami můžete posoudit, jak praktické nebo zbytečné to je, ale mezi konkurencí jde rozhodně o nestandardní řešení. Klasicky pak myčka nabízí propojení s aplikací Mijia, prostřednictvím níž lze spouštět programy a sledovat stav mytí na dálku, a hlasové ovládání skrze čínského asistenta XiaoAI. Po dokončení cyklu se navíc dvířka automaticky pootevřou, aby ven mohla rychleji uniknout vlhkost a nádobí lépe vyschlo. Doplnění čisticího prostředku jednou za tři týdny Praktickou pomocí je vestavěný 450ml zásobník na čisticí prostředek. Xiaomi udává, že jedno naplnění vystačí přibližně na tři týdny běžného používání, takže odpadá ruční dávkování před každým spuštěním. Software navíc sám hlídá množství zbývající kapaliny. Ideální pro rodiny! Tento multifunkční hrnec od Xiaomi koupíte jen za patnáct stovek Jakub Kárník Zprávičky Jakub Kárník Zprávičky Mijia Smart Dishwasher Pro pojme v jednom cyklu až 130 kusů nádobí rozložených ve třech patrech speciálně navržených pro čínský styl stolování. O výkon se stará BLDC motor s tlakem až 52 000 Pa, trojice ostřikovacích ramen a pětistupňové vortexové mytí. Na výběr je celkem 16 hlavních a 4 doplňkové programy, mezi nimiž najdeme i 59minutový rychlý cyklus s mytím a sušením v jednom. Hygiena díky vysoké teplotě Pro důkladnou dezinfekci nádobí se myčka opírá o vnitřní teplotu až 135 °C a duální dezinfekční systém pracující ve dvou samostatných okruzích. Spotřeba vody na cyklus činí 12,4 litru a energetická náročnost se pohybuje okolo 0,835 kWh, čímž zařízení splňuje čínské normy energetické účinnosti. Rozměry 598 × 775 × 570 mm odpovídají standardu pro vestavné kuchyňské sestavy. Do Evropy se nejspíš nepodívá Velké domácí spotřebiče Xiaomi tohoto typu se z Číny na evropské trhy obvykle nedostávají a Mijia Smart Dishwasher Pro v tomto ohledu nebude pravděpodobně výjimkou. Zájemci o chytrou domácnost se značkou Xiaomi se u nás musí nadále spokojit převážně s drobnějšími produkty. Pokud by se ale myčka v budoucnu přece jen dostala do globální nabídky, budeme vás informovat. Pořídili byste si chytrou myčku, která průběh mytí promítá na podlahu? Zdroje: ITHome, Gizmochina O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Chytrá domácnost čína myčka Xiaomi Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025