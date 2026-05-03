Xiaomi ukázalo chytrou myčku s jednou super vychytávkou! Co na ni říkáte?

  • Xiaomi v Číně představilo chytrou myčku Mijia Smart Dishwasher Pro za 6 999 jüanů (asi 21 300 Kč)
  • Vestavná novinka promítá průběh mytí přímo na podlahu a má 450ml nádržku na detergent
  • Zařízení nabídne propojení s aplikací Mijia, hlasové ovládání asistentem XiaoAI a 16+4 mycích programů

Adam Kurfürst
3.5.2026 18:00
Mijia Smart Dishwasher Pro cerna a bila

Že se Xiaomi neomezuje jen na chytré telefony, hodinky a drobnou elektroniku, dokazuje na čínském trhu už několik let. Tamní katalog Mijia tvoří desítky velkých spotřebičů a nyní se rozšířil o další zajímavý kousek. Nová vestavná myčka Mijia Smart Dishwasher Pro pojme až 18 sad nádobí a nabízí několik chytrých vychytávek, s nimiž se v Evropě tak často nesetkáme. Cena byla stanovena na 6 999 jüanů, což v přepočtu odpovídá zhruba 21 300 Kč.

Průběh mytí se promítá na podlahu

Snad nejunikátnější součástí výbavy je projektor zobrazující průběh mycího cyklu přímo na podlahu. Místo skrčení k ovládacímu panelu tak postačí pohled k zemi a uživatel hned vidí, v jaké fázi se mytí nachází. Sami můžete posoudit, jak praktické nebo zbytečné to je, ale mezi konkurencí jde rozhodně o nestandardní řešení.

Mijia Smart Dishwasher Pro promitani na podlahu

Klasicky pak myčka nabízí propojení s aplikací Mijia, prostřednictvím níž lze spouštět programy a sledovat stav mytí na dálku, a hlasové ovládání skrze čínského asistenta XiaoAI. Po dokončení cyklu se navíc dvířka automaticky pootevřou, aby ven mohla rychleji uniknout vlhkost a nádobí lépe vyschlo.

Doplnění čisticího prostředku jednou za tři týdny

Praktickou pomocí je vestavěný 450ml zásobník na čisticí prostředek. Xiaomi udává, že jedno naplnění vystačí přibližně na tři týdny běžného používání, takže odpadá ruční dávkování před každým spuštěním. Software navíc sám hlídá množství zbývající kapaliny.

Mijia Smart Dishwasher Pro pojme v jednom cyklu až 130 kusů nádobí rozložených ve třech patrech speciálně navržených pro čínský styl stolování. O výkon se stará BLDC motor s tlakem až 52 000 Pa, trojice ostřikovacích ramen a pětistupňové vortexové mytí. Na výběr je celkem 16 hlavních a 4 doplňkové programy, mezi nimiž najdeme i 59minutový rychlý cyklus s mytím a sušením v jednom.

Hygiena díky vysoké teplotě

Pro důkladnou dezinfekci nádobí se myčka opírá o vnitřní teplotu až 135 °C a duální dezinfekční systém pracující ve dvou samostatných okruzích. Spotřeba vody na cyklus činí 12,4 litru a energetická náročnost se pohybuje okolo 0,835 kWh, čímž zařízení splňuje čínské normy energetické účinnosti. Rozměry 598 × 775 × 570 mm odpovídají standardu pro vestavné kuchyňské sestavy.

Do Evropy se nejspíš nepodívá

Velké domácí spotřebiče Xiaomi tohoto typu se z Číny na evropské trhy obvykle nedostávají a Mijia Smart Dishwasher Pro v tomto ohledu nebude pravděpodobně výjimkou. Zájemci o chytrou domácnost se značkou Xiaomi se u nás musí nadále spokojit převážně s drobnějšími produkty. Pokud by se ale myčka v budoucnu přece jen dostala do globální nabídky, budeme vás informovat.

Pořídili byste si chytrou myčku, která průběh mytí promítá na podlahu?

Zdroje: ITHome, Gizmochina

