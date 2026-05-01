Ideální pro rodiny! Tento multifunkční hrnec od Xiaomi koupíte jen za patnáct stovek Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi v Česku rozšiřuje svou kuchyňskou nabídku o multifunkční hrnec Hot Pot Cooker 6L Šestilitrový hrnec se příkonem 2 000 W dokáže dva litry vody přivést k varu za necelých 8 minut Šest úrovní výkonu pokryje vše od udržování tepla po prudký var, hodí se na hot pot, polévky i dušená jídla Jakub Kárník Publikováno: 1.5.2026 14:00 Asijská kuchyně si v Česku nachází stále více příznivců a s ní i způsoby přípravy, na které jsme dříve nebyli zvyklí. Jedním z nich je tzv. hot pot, kdy se kolem stolu posadí parta lidí a v kotlíku s horkým vývarem si vaří kousky masa, zeleniny i nudlí přímo před sebou. Xiaomi přesně na tento trend cílí svým novým produktem v naší distribuci — Multifunctional Hot Pot Cooker 6L. Měli jsme možnost si ho vyzkoušet a v tomto článku si povíme, co všechno umí. Hranatý kotlík pro celou rodinu Šest úrovní výkonu, motýlkový topný prvek Bezpečnostní detaily, které potěší Pro koho hrnec dává smysl? Hranatý kotlík pro celou rodinu První, čeho si u tohoto hrnce všimnete, je jeho tvar. Místo klasického kulatého provedení sáhlo Xiaomi po hranaté konstrukci, která je při společném stolování praktičtější — kolem stolu se k němu dostane víc lidí najednou a připravované suroviny se snadněji rozkládají. Šestilitrový objem je dostatečný pro 4 až 6 strávníků, takže jako rodinný spotřebič dává smysl. Nepřilnavý povrch je odolný proti vysokým teplotám, vnitřní nádoba se dá vyjmout ze základny a hodit do dřezu. Šest úrovní výkonu, motýlkový topný prvek Srdcem hrnce je topný prvek ve tvaru motýla umístěný na dně, který má zajistit rovnoměrné rozložení tepla. Příkon 2 000 W není žádná legrace a Xiaomi slibuje, že dva litry vody dokáže přivést k varu za méně než 8 minut. V praxi to skutečně sedí, na rychlou polévku po práci je to ideál. Šest úrovní výkonu pokrývá různé scénáře vaření. Stupeň 1 udržuje teplotu po dovaření, stupně 2 a 3 jsou určené pro vývary, čtyřka pro pozvolné dušení, pětka pro důkladné provaření a šestý stupeň pak pro rychlé uvedení do varu. NTC čidlo přitom hlídá teplotu plynule, takže nehrozí, že se vám při krátkém odběhnutí od sporáku všechno připeče na dno. Pro fanoušky asijské kuchyně je tu navíc šest přednastavených programů hot pot a časovač se zvukovým signálem, který vás upozorní, když je hotovo. Příjemnou drobností je chytrá paměť, která si zapamatuje vaše oblíbené nastavení. Bezpečnostní detaily, které potěší Při testování jsme ocenili několik praktických prvků, které z hrnce dělají bezpečného pomocníka i v rušné rodinné kuchyni. Tepelně izolovaná rukojeť nepálí ani při dlouhém vaření, protiskluzové podložky drží hrnec na místě a víko z tvrzeného skla umožňuje sledovat, co se uvnitř děje, bez nutnosti ho zvedat. Velmi se nám líbí 1,4 metru dlouhý napájecí kabel — možná detail, ale pokud máte zásuvku v nešťastném místě, oceníte ho. Hrnec navíc disponuje ochranou proti chodu naprázdno, takže když ho omylem zapnete bez vody, nedojde k poškození. Pro koho hrnec dává smysl? Xiaomi Multifunctional Hot Pot Cooker 6L cílí jasně na rodiny a milovníky společného stolování. Pokud rádi vaříte polévky, fondue, dušená jídla nebo právě zmiňovaný hot pot, najde si hrnec své místo na vaší kuchyňské lince. Univerzálnost a šest stupňů výkonu mu dávají potenciál nahradit hned několik specializovaných spotřebičů. V Česku jej sežente za přibližně 1 500 korun, takže může být ideální i jako dárek k narozeninám. Vyzkoušeli byste si přípravu hot potu doma, nebo zůstanete u klasické polévky v hrnci na sporáku?