Xiaomi představilo chytrý ventilátor s nízkou spotřebou

Můžete ho propojit s aplikací Mijia

Nabízí několik režimů, nechybí simulace přirozeného větru či noční režim

Xiaomi představilo další chytrý sloupový ventilátor s názvem Mijia Smart DC Inverter Tower Fan 2. Ten je k dispozici za atraktivní cenu 319 juanů (960 korun bez daně) a pyšní se třeba nízkou spotřebou.

Xiaomi Mijia Smart DC Inverter Tower Fan 2 disponuje věžovou (sloupovou) konstrukcí, takže se vám vejde díky absenci klasické vrtule téměř kamkoliv. S dlouhým výstupem vzduchu o délce 0,6 metru dokáže tento ventilátor zajistit přívod vzduchu v úhlu až 150 stupňů, čímž by se měla zajistit optimální cirkulace vzduchu v místnosti. Můžete ho samozřejmě propojit s aplikací Mijia, v níž je možné nastavit různé úhly nebo výkon. Nechybí pak podpora pro hlasového asistenta Xiao AI. Uživatelé mají možnost vybírat ze tří různých režimů, které zahrnují přirozený vítr, přímé foukání a noční režim. Jde tedy o stejné možnosti, které nabízí třeba Smartmi Standing Fan 3. Ten jsme pro vás před několika týdny recenzovali. Výstup vzduchu je opatřen mřížkou s průměrem 6,9 mm, která zabraňuje vniknutí prstů.

Další velkou výhodou ventilátoru Mijia Smart DC Inverter Tower Fan 2 je jeho energetická účinnost. Ventilátor využívá motor, který je navržen tak, aby spotřebovával co nejméně energie. Čínská firma uvedla spotřebu 1,5 W a při provozu na nejvyšší výkon by si měl vzít za pět dní pouze 1 kWh. V současné době se prodává jen v Číně, ale mohl by se teoreticky objevit na Aliexpressu.

Tip Nechcete si nechat ujít zprávičky, články, návody či recenze ze Světa Androida? Můžete nás sledovat třeba přes Google News, na Facebookové stránce a také na Instagramu. Máme také komunitní skupiny na Discordu a na Facebooku. Další možnosti sledování najdete v našem návodu.

Jaký ventilátor máte doma vy?

Zdroj: gizmochina.com