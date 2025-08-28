Xiaomi má nový robotický vysavač se skvělým výkonem a chytrými mopovacími podložkami. Cena vás překvapí Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi Mijia Robot Vacuum 5C nabídne sací výkon 15 000 Pa a pokročilé vytírání V Číně stojí od 2 199 jüanů, což odpovídá přibližně 6 500 Kč K dispozici budou dvě verze – s vodní nádrží a s napojením na vodovodní systém Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 28.8.2025 14:00 Žádné komentáře 0 Čínský výrobce Xiaomi rozšířil portfolio robotických vysavačů o model Mijia Robot Vacuum 5C, který zaujme především svým vysokým sacím výkonem. S hodnotou 15 000 Pa překonává většinu konkurenčních modelů ve střední cenové třídě. V Číně novinka startuje na ceně 2 199 jüanů (přibližně 6 500 Kč v přepočtu), předprodej začne 1. září. Sací výkon, který skutečně překvapí Mijia Robot Vacuum 5C disponuje sacím výkonem 15 000 Pa, což je hodnota, kterou běžně najdete až u prémiových modelů za dvojnásobnou cenu. Pro srovnání – většina robotických vysavačů ve střední třídě nabízí výkon mezi 5 000 až 10 000 Pa. Xiaomi tvrdí, že účinnost odstranění nečistot dosahuje 99 %, což je však standardní marketingové tvrzení většiny výrobců. Zajímavější je funkce dynamického přizpůsobení mopů k okrajům místností. Mopy se automaticky vysouvají směrem k zdi nebo nábytku, aby dokázaly vytřít i těžko dostupná místa pod skříněmi či lednicí. Mopy rotují vysokou rychlostí a simulují pohyby lidské ruky při drhnutí podlahy. Navigace se širokým záběrem Robot využívá 129° širokoúhlý laserový systém pro detekci překážek a mapování prostoru. Díky širšímu úhlu záběru dokáže lépe rozpoznat nízké předměty jako jsou boty nebo hračky. Systém inteligentního zvedání mopu zajistí, že při přejezdu přes koberec se mop automaticky zvedne, aby jej nenamočil. Dvě verze pro různé potřeby Xiaomi připravilo dvě varianty vysavače. Základní verze s vodní nádrží vyjde na 2 199 jüanů (cca 6 500 Kč), zatímco pokročilejší varianta s připojením k vodovodnímu systému stojí 2 699 jüanů (cca 8 000 Kč). Druhá verze eliminuje nutnost doplňování vody a vyprazdňování špinavé vody z nádrže – vše funguje automaticky přes napojení na domácí rozvody. V aplikaci Xiaomi Home lze nastavit zakázané zóny, plánovat úklid jednotlivých místností nebo upravit intenzitu vytírání podle typu podlahy. Robot podporuje také propojení s ekosystémem Xiaomi – můžete například nastavit automatický úklid po odchodu z domova detekovaném chytrým zámkem. Dostupnost mimo Čínu zůstává nejasná Mijia Robot Vacuum 5C je zatím dostupný pouze na čínském trhu, kde 1. září startuje předprodej. Xiaomi neoznámilo plány pro globální uvedení. Xiaomi přitom nedávno rozšířilo nabídku robotických vysavačů v Česku. Jak jsme vás informovali, do prodeje se dostaly modely Robot Vacuum S40C s laserovou navigací za 3 599 Kč a výkonnější Robot Vacuum H40 se samovyprazdňovací stanicí za 7 599 Kč. Oba modely nabízejí solidní poměr ceny a výkonu, i když nedosahují extrémního sacího výkonu nového modelu 5C. Pořídili byste si robotický vysavač s výkonem 15 000 Pa? Zdroj: ITHome O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Chytrá domácnost čína robotický vysavač Xiaomi Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.