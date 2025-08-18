Xiaomi do Česka přivezlo nový levný robotický vysavač! Model H40 láká na vysoký výkon i mopování Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi přivezlo do Evropy robotický vysavač H40 s vysokým sacím výkonem 10 000 Pa V Česku stojí 7 599 Kč, nabízí samovyprazdňování a výdrž až 180 minut Oproti čínské verzi MIJIA H40 má výrazně vyšší sací výkon, jinak zůstává stejný Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 18.8.2025 08:00 Žádné komentáře 0 Trh robotických vysavačů je v Česku relativně přeplněný, ale Xiaomi věří, že má trumf v rukávu. Nový Robot Vacuum H40 dorazil do Evropy s parametrem, který zaujme každého – sacím výkonem 10 000 Pa. To je hodnota, kterou běžně najdete až u dražších modelů (výjimku tvoří některé modely Roborock). V Česku je novinka k dispozici za 7 599 korun, což ji řadí do zajímavé střední třídy. Jde vlastně o globální verzi loňského čínského modelu MIJIA H40, který měl „pouze“ 6 000 Pa. Xiaomi tedy pro evropský trh výkon skoro zdvojnásobilo, což dává smysl – zdejší zákazníci jsou na výkon fixovaní víc než na chytré funkce. Samovyprazdňování jednou za tři měsíce? Realita je jiná Hlavní výhodou H40 je samovyprazdňovací stanice se 4litrovým zásobníkem. Xiaomi tvrdí, že stačí vysypat jednou za tři měsíce, ale to platí jen pokud nevysáváte denně. V běžné domácnosti s dětmi nebo domácími mazlíčky počítejte spíš s měsíčními intervaly. Pořád je to ale pohodlnější než vyprazdňovat nádobku po každém úklidu. Vysavač má k dispozici čtyři režimy úklidu – Tichý, Standardní, Silný a Turbo. V tichém režimu zvládne uklízet až 180 minut na jedno nabití díky baterii s kapacitou 5 200 mAh. V režimu Turbo s plným výkonem vydrží pochopitelně kratší dobu, Xiaomi ale konkrétní čísla neuvádí. Mopování jako bonus, ne jako hlavní funkce H40 umí nejen vysávat, ale i mopovat díky 210ml nádržce na vodu. Nenechte se ale zmást – jde o základní vytírání, ne o aktivní drhnutí jako u dražších modelů. Mop se jen táhne po podlaze a zvlhčuje ji, což stačí na lehké znečištění, ale zaschlé skvrny neodstraní. Za tuto cenu je to ale standardní řešení. Navigaci zajišťuje LDS systém (laserový skener), který vytváří mapu domácnosti. Přes aplikaci Xiaomi Home můžete nastavit zakázané zóny, plánovat úklid nebo sledovat, kde robot právě uklízí. Proti zamotání vlasů má speciální kartáč Xiaomi nasadilo anti-tangle kartáč, který by měl zabránit namotávání vlasů. V praxi to funguje lépe než u starších modelů, ale zázraky nečekejte – dlouhé vlasy se občas namotají i tak. Výhodou je, že kartáč lze snadno vyjmout a vyčistit. V balení najdete všechno potřebné: samovyprazdňovací stanici, boční kartáče, mopovací podložku a prachový sáček. Xiaomi přibaluje i náhradní boční kartáč, což je milé gesto. Stojí to za to? Xiaomi Robot Vacuum H40 není revoluční, ale nabízí solidní poměr cena/výkon. Vysoký sací výkon ocení majitelé koberců a domácích mazlíčků, samovyprazdňování zase ti, kdo nechtějí na vysavač myslet každý den. Za necelých 8 tisíc korun je to rozumná volba pro středně velké domácnosti. Největší nevýhodou je absence pokročilých mopovacích funkcí – pokud máte hodně tvrdých podlah a chcete je skutečně umýt, ne jen otřít, budete muset investovat víc. Pro běžný úklid ale H40 bohatě stačí a v této cenové kategorii patří k tomu lepšímu, co můžete koupit. Co říkáte na nový vysavač Xiaomi? Zdroj: mi.com O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Česko robotický vysavač Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024