Xiaomi v Česku představilo levný vysavač S40C. Zaujme laserovou navigací a výkonem, propojíte ho s mobilem

  • Xiaomi Robot Vacuum S40C přichází do Česka s cenou 3 599 Kč
  • Robotický vysavač nabízí sací výkon 5 000 Pa a laserovou navigaci LDS
  • Součástí výbavy je 520ml prachová nádoba a možnost vytírání s 260ml nádržkou

Adam Kurfürst
19.8.2025 14:00
Xiaomi Robot Vacuum S40C na stolku

Čínský výrobce Xiaomi rozšířil svou nabídku robotických vysavačů v Česku o model Robot Vacuum S40C, který byl poprvé představen letos v květnu. Novinka za 3 599 Kč cílí na zákazníky hledající cenově dostupný robotický vysavač s moderními funkcemi. Díky sacímu výkonu 5 000 Pa a laserové navigaci přináší velmi zajímavý poměr ceny a výkonu (tak, jako to je u Xiaomi zvykem).

Výkonný vysavač s laserovou navigací

Xiaomi Robot Vacuum S40C disponuje sacím výkonem 5 000 Pa, který v této cenové kategorii patří k nadprůměru. Robot nabízí čtyři sací režimy – tichý pro večerní úklid, standardní pro každodenní použití, silný pro důkladnější čištění a turbo režim pro odstranění odolných nečistot. Prachová nádoba má kapacitu 520 ml, což minimalizuje nutnost častého vyprazdňování.

Xiaomi Robot Vacuum S40C saci vykon

Za přesnou navigaci odpovídá laserový systém LDS (Laser Distance Sensor), který zajišťuje 360° skenování prostoru. Robot tak rychle zmapuje celou domácnost a vytvoří si přesný půdorys místností. Díky tomu dokáže efektivně naplánovat trasu úklidu a předejít vynechání některých oblastí. Několik integrovaných senzorů navíc snižuje riziko uvíznutí nebo pádu ze schodů.

Kromě vysávání zvládá S40C také vytírání podlah. Nádržka na vodu má objem 260 ml a nabízí tři úrovně průtoku vody, které lze přizpůsobit typu podlahy. Robot dokáže překonat prahy až do výšky 20 mm, což ocení majitelé domácností s koberci nebo prahy mezi místnostmi.

Chytré funkce a ovládání přes aplikaci

Prostřednictvím aplikace Xiaomi Home získávají uživatelé plnou kontrolu nad robotem. Aplikace umožňuje vzdálené spuštění úklidu, sledování průběhu v reálném čase, plánování úklidu v konkrétních časech nebo výběr specifických oblastí k čištění. Po dokončení mapování lze nastavit virtuální zdi a zakázané zóny, kam robot nesmí vjet.

Robot podporuje také hlasové ovládání přes Amazon Alexa a Google Assistant. Stačí jednoduchý hlasový příkaz a vysavač zahájí nebo ukončí úklid.

Xiaomi Robot Vacuum S40C ovladani mobilem

Mezi praktické funkce patří preference čištění koberců, kdy robot automaticky zvýší sací výkon při detekci koberce, nebo možnost zónového úklidu pro vybrané oblasti. Systém si pamatuje mapu domácnosti, takže při dalším úklidu už nemusí prostor znovu mapovat.

Cena a dostupnost

Xiaomi Robot Vacuum S40C je v Česku dostupný za doporučenou cenu 3 599 Kč. V této cenové kategorii představuje zajímavou volbu díky kombinaci laserové navigace, solidního sacího výkonu a možnosti vytírání.

