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Xiaomi Mijia Handheld Fan je geniální parťák na léto. Vydrží foukat až 40 hodin a stojí pár stovek

  • Xiaomi Mijia Handheld Fan je nový ruční větráček do dlaně, jako dělaný na letní vedra
  • Foukat má podle výrobce vydržet až 40 hodin na nabití a rychlost se ladí plynule ve sto stupních
  • V Číně stojí v přepočtu zhruba 600 korun, do Česka ale zřejmě nedorazí

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Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
17.6.2026 16:00
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Xiaomi Mijia Handheld Fan na bezovem pozadi

Léto umí pořádně potrápit a stolní ventilátor si do tramvaje ani na festival s sebou nevezmete. Xiaomi proto přichází s drobností, která se vejde do dlaně i do batohu – ruční větráček Mijia Handheld Fan, jenž slibuje chladivý vánek až na 40 hodin v kuse.

Co Xiaomi Mijia Handheld Fan nabízí

Srdcem větráčku je stejnosměrný motor s diagonálním oběžným kolem, který podle výrobce rozhýbe až 250 metrů krychlových vzduchu za hodinu. Maximální rychlost proudění dosahuje 8,5 metru za sekundu a vánek prý ucítíte i na vzdálenost až pěti metrů – přefoukne tak klidně celý gauč. Místo obvyklých tří stupňů navíc nabízí plynulé ladění výkonu ve sto krocích, takže si naladíte přesně takový vítr, jaký zrovna potřebujete.

Ruční větráček Xiaomi Mijia Handheld Fan

Aktuálně zvolený stupeň i zbývající kapacitu baterie ukazuje malý LED displej na těle. Spouštění obstarává posuvný přepínač, který má zabránit tomu, aby se přístroj nechtěně rozběhl v tašce a do oběda byl po baterce.

Vydrží až 40 hodin, ale má to háček

Uvnitř pracuje akumulátor o kapacitě 5 000 mAh a právě on stojí za hlavním marketingovým lákadlem – výdrží až 40 hodin na jedno nabití. Takhle vysoké číslo platí jen na nejnižší ze sta rychlostí, kdy větráček spíš jen tiše ševelí. Jakmile přidáte na obrátkách kvůli pořádnému ochlazení, výdrž logicky znatelně spadne.

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Dobíjení řeší konektor USB-C a energii doplníte i z běžné powerbanky, na cestách tedy nejste odkázaní na zásuvku. Firma navíc slibuje rychlé nabíjení – deset minut u nabíječky prý stačí na zhruba čtyři hodiny foukání. Hlučnost udává do 69 decibelů, což na plný výkon rozhodně není šepot.

Ideální letní doplněk

Při hmotnosti pouhých 260 gramů a výšce sotva 17 centimetrů patří větráček mezi opravdové drobnosti. Výrobce k němu přibaluje odnímatelný popruh přes rameno s nastavitelnou délkou – nosit se tak dá jako crossbody doplněk a ruce vám přitom zůstanou volné na festivalu i při čekání na zastávce.

Xiaomi Mijia Handheld Fan crossbody doplnek

Cena a dostupnost

V Číně se Mijia Handheld Fan prodává za 199 jüanů, v přepočtu tedy zhruba 600 korun. Horší zpráva je, že o uvedení v Česku ani o ceně v korunách zatím Xiaomi neřeklo ani slovo. Podobné maličkosti z ekosystému Mijia k nám oficiálně míří jen výjimečně, takže pokud po větráčku zatoužíte, nejspíš se neobejdete bez dovozu od přeprodejců.

Vzali byste si kapesní větráček od Xiaomi na letní festivaly?

Zdroje: Xiaomi Youpin, Gizmochina, ITHome

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
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