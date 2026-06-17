Xiaomi Mijia Handheld Fan je geniální parťák na léto. Vydrží foukat až 40 hodin a stojí pár stovek Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi Mijia Handheld Fan je nový ruční větráček do dlaně, jako dělaný na letní vedra Foukat má podle výrobce vydržet až 40 hodin na nabití a rychlost se ladí plynule ve sto stupních V Číně stojí v přepočtu zhruba 600 korun, do Česka ale zřejmě nedorazí Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 17.6.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Léto umí pořádně potrápit a stolní ventilátor si do tramvaje ani na festival s sebou nevezmete. Xiaomi proto přichází s drobností, která se vejde do dlaně i do batohu – ruční větráček Mijia Handheld Fan, jenž slibuje chladivý vánek až na 40 hodin v kuse. Co Xiaomi Mijia Handheld Fan nabízí Srdcem větráčku je stejnosměrný motor s diagonálním oběžným kolem, který podle výrobce rozhýbe až 250 metrů krychlových vzduchu za hodinu. Maximální rychlost proudění dosahuje 8,5 metru za sekundu a vánek prý ucítíte i na vzdálenost až pěti metrů – přefoukne tak klidně celý gauč. Místo obvyklých tří stupňů navíc nabízí plynulé ladění výkonu ve sto krocích, takže si naladíte přesně takový vítr, jaký zrovna potřebujete. Aktuálně zvolený stupeň i zbývající kapacitu baterie ukazuje malý LED displej na těle. Spouštění obstarává posuvný přepínač, který má zabránit tomu, aby se přístroj nechtěně rozběhl v tašce a do oběda byl po baterce. Vydrží až 40 hodin, ale má to háček Uvnitř pracuje akumulátor o kapacitě 5 000 mAh a právě on stojí za hlavním marketingovým lákadlem – výdrží až 40 hodin na jedno nabití. Takhle vysoké číslo platí jen na nejnižší ze sta rychlostí, kdy větráček spíš jen tiše ševelí. Jakmile přidáte na obrátkách kvůli pořádnému ochlazení, výdrž logicky znatelně spadne. Xiaomi má novou klimatizaci jako dělanou na česká léta. Fouká chlad až na 16 metrů Jakub Kárník Zprávičky Jakub Kárník Zprávičky Dobíjení řeší konektor USB-C a energii doplníte i z běžné powerbanky, na cestách tedy nejste odkázaní na zásuvku. Firma navíc slibuje rychlé nabíjení – deset minut u nabíječky prý stačí na zhruba čtyři hodiny foukání. Hlučnost udává do 69 decibelů, což na plný výkon rozhodně není šepot. Ideální letní doplněk Při hmotnosti pouhých 260 gramů a výšce sotva 17 centimetrů patří větráček mezi opravdové drobnosti. Výrobce k němu přibaluje odnímatelný popruh přes rameno s nastavitelnou délkou – nosit se tak dá jako crossbody doplněk a ruce vám přitom zůstanou volné na festivalu i při čekání na zastávce. Cena a dostupnost V Číně se Mijia Handheld Fan prodává za 199 jüanů, v přepočtu tedy zhruba 600 korun. Horší zpráva je, že o uvedení v Česku ani o ceně v korunách zatím Xiaomi neřeklo ani slovo. Podobné maličkosti z ekosystému Mijia k nám oficiálně míří jen výjimečně, takže pokud po větráčku zatoužíte, nejspíš se neobejdete bez dovozu od přeprodejců. Vzali byste si kapesní větráček od Xiaomi na letní festivaly? Zdroje: Xiaomi Youpin, Gizmochina, ITHome O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář gadget Mijia PŘÍSLUŠENSTVÍ větráček Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024