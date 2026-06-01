Xiaomi má novou klimatizaci jako dělanou na česká léta. Fouká chlad až na 16 metrů

  • Xiaomi v Číně představilo novou stojanovou klimatizaci Mijia Powerful Wind Ultra 3HP
  • Slibuje rychlé chlazení i topení s dosahem až 16 metrů a energetickou účinnost 4,9 SCOP
  • V Číně stojí v přepočtu kolem 20 tisíc korun, příchod do Evropy zatím není potvrzený

Jakub Kárník
1.6.2026 22:00
Klimatizace patří mezi produktové kategorie, ve kterých Xiaomi v posledních letech systematicky roste. V Číně už firma nabízí poměrně rozsáhlou nabídku od menších splitových jednotek po výkonné stojanové modely, do Evropy se ale dostala jen menší část z nich. Mezi nejnovější přírůstky portfolia teď patří klimatizace Mijia Powerful Wind Ultra 3HP, kterou Xiaomi staví jako jednu ze svých nejvýkonnějších stojanových jednotek vůbec.

Označení 3HP odpovídá zhruba 2,2 kilowattu jmenovitého výkonu, ale skutečná čísla u chlazení a topení jsou výrazně vyšší — maximální chladicí výkon dosahuje 11 kW, topný 16 kW. To nejsou hodnoty spotřeby ze zásuvky, ale teplotní výkon, který klimatizace odvádí do místnosti. Z toho plyne i druhé inzerované číslo, hodnota účinnosti 4,9 SCOP — teoreticky tak má jednotka za rok z jedné kilowatthodiny elektřiny vytěžit téměř pětinásobek tepla nebo chladu. Realita se samozřejmě řídí konkrétními podmínkami, rozdílem venkovní a požadované teploty a způsobem používání, ale na papíře jde o velmi slušné číslo.

Xiaomi Mijia Ultra 3HP parametry

Co Xiaomi tlačí v marketingu nejvíc, je dosah vzduchu. Vnitřní jednotka má průtok vzduchu 1 800 metrů krychlových za hodinu a fouká až 16 metrů daleko, což stačí na rychlé promíchání vzduchu i ve větší obývací místnosti. Výstupní úhel 115 stupňů zase znamená, že se klimatizace dá rozumně umístit do rohu, místo aby musela stát uprostřed. Provozní rozsah Xiaomi udává mezi −35 °C a +65 °C venkovní teploty, takže ani česká zima by neměla být problém.

Chytré funkce jsou v Xiaomi ekosystému standardní — ovládání přes aplikaci Mi Home, hlasové ovládání, integrace s chytrou domácností. Žádné velké překvapení tedy nečekejte. Větším otazníkem je samotná dostupnost. V Číně klimatizace stojí v přepočtu kolem 20 tisíc korun. Jestli se Ultra 3HP přesune i k nám, výrobce zatím nepotvrdil.

Zdroj: NotebookCheck

